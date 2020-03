Ginés González García explicó su frase sobre coronavirus y acusó a Novaresio de "mala intención"

El titular de la cartera sanitaria cargó contra la producción del programa de Luis Novaresio por haber cortado con "mala intención" sus declaraciones

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García cargó contra la producción del programa de Luis Novaresio a los que responsabilizó por haber cortado con "mala intención" sus declaraciones respecto a las posibilidades de que haya casos de coronavirus en la Argentina.

"No hay ninguna posibilidad de que exista coronavirus en el país", es la frase que circula en las redes sociales.

Supuestamente, es un textual del ministro de Salud de la Nación Ginés González García.

Sin embargo, según el funcionario, fue cortada con "mala intención" por la producción del programa radial de Luis Novaresio en La Red.

Este viernes, González García se defendió: "No, yo no dije eso. Había aparecido un caso presunto en Brasil, y Luis Novaresio (Radio La Red) me dijo que existe posibilidad que haya, y le respondí que no, no hay posibilidad que haya un caso en Argentina salvo que sea importado, pero le cortaron la segunda parte y dijo algo que no dije. Vamos a los hechos, no a lo que son dichos de frases cortadas con mala intensión".

El portal Chequeado.com tildó la frase como "engañosa" y explicó:

Ante la pregunta de Novaresio sobre si se podía producir un caso de Coronavirus en la Argentina, el Ministro de Salud contestó: "No, ahora no tenemos ninguna posibilidad que no sea un caso importado. Es lo que ha pasado, supuestamente… si se confirma lo de Brasil es un caso que viajó desde la ciudad china donde esto surgió".

Si se contrasta lo afirmado por González García con la frase que circuló en redes y publicaron diversos medios, se advierte la diferencia: el ministro utilizó la palabra "ahora" y descartó la posibilidad de que entonces hubiera un caso de Coronavirus autóctono o no importado.

En esa misma entrevista, Ginés explicó: "Hasta ahora se sabe bastante poco, sí se sabe que tiene menos letalidad que el anterior caso de SARS y que se propagaría no tan fácilmente. Se está en estudio. Hay un alerta mundial de la OMS, nosotros hemos despegado ayer una alerta propia, pero no tenemos ningún caso sospechoso, aunque estamos en máximo control de cualquier caso sospechoso".

Ante la consulta de Chequeado, desde el sector de Prensa del Ministerio dieron su explicación de los hechos.

"El recorte que se hizo de la declaración del ministro obviando la relación con la ‘importación’ y que posteriormente fue replicado por distintos medios no refleja el concepto que González García quería dejar en claro en relación a que la aparición de un caso sospechoso en nuestro país sí o sí tendría que estar relacionado con un caso importado ya que, a ese momento, el nuevo Coronavirus no circulaba en la Argentina", remarcó.