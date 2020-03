Alerta entre Pymes: se demora la ayuda clave del Gobierno para que paguen sueldos

La asistencia no llegará a tiempo para hacer frente a los salarios de las pequeñas y medianas empresas, que se pagan a partir del próximo miércoles

En medio de la parálisis económica generada por la pandemia del coronavirus, el Gobierno anunció que ayudaría a las Pymes que tengan hasta 25 empleados a pagar parte de los sueldos de marzo, porque la mayoría tuvo que cerrar sus puertas por la cuarentena.

Pero la ayuda no llegará a tiempo para hacer frente a esos salarios, que se pagan a partir del próximo miércoles. Y tampoco se sabe con exactitud cuánto aportará el Estado por cada trabajador, aunque originalmente se habló de $16.875, el equivalente a un salario mínimo vital y móvil.



En el Ministerio de Trabajo, donde elaboran minuto a minuto la reglamentación de esta ayuda para los pequeños empresarios, admitieron que la normativa "no estará lista antes del final de la semana próxima".

Y reconocieron que "además, una vez que la normativa esté lista, los empleadores deberán cumplimentar una serie de trámites que les llevará como mínimo unos 15 días", por lo que se descarta que este mecanismo pueda llevar alivio a la hora de pagar los sueldos de este mes.



Es que el Gobierno dispuso que la ayuda para ese grupo de Pymes (sólo las que tienen hasta 25 empleados a cargo) llegue a través de los REPRO (Programa de Recuperación Productiva), una herramienta que existe ya hace varios años.

Lo cierto es que para acceder a esta ayuda, antes las empresas debían demostrar que estaban en una situación económica tan delicada, que les hacía imposible pagar los sueldos por sí mismas. Y tenían que presentar una serie de documentos que demostraran esa situación crítica.

"Ahora buscamos que los REPRO sean hacia adelante, porque sabemos que la crisis está comenzando, por eso estamos trabajando cada detalle de la reglamentación para agilizar los trámites", dijeron en la cartera laboral. donde subrayaron que trabajan "contrarreloj". Pero lo cierto es que, aún con esta agilización, la ayuda no llegará a tiempo para pagar los salarios de marzo.



Es más, aún no está claro si el Gobierno se hará cargo de pagar una parte del salario de los trabajadores de esas Pymes por los días de marzo de la cuarentena. En el Ministerio de Trabajo no descartan que, entre que la normativa se reglamente y se ponga en marcha, la ayuda termine siendo sólo para el mes de abril, que se descuenta será como los últimos días de este mes en materia de parate económico.

Situación dramática

Desde el sector privado, aseguran que la situación "es dramática", y remarcan que "la reapertura del clearing bancario fue algo letal para las pymes". Así lo aseguró Pedro Cascales, vocero de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) quien sostuvo que pagar los sueldos la semana próxima "será complicadísimo para las pequeñas y medianas empresas".

Ocurre que la mayoría de las empresas registró una caída del 70% de su facturación en marzo, según una encuesta de la propia CAME. En especial los comercios, que en la segunda quincena del mes estuvieron completamente cerrados, exceptuando a supermercados y farmacias.



¿Cuáles son las alternativas que tiene un empresario Pyme para juntar la plata para pagarle a sus empleados si sus ingresos cayeron un 70%?

Desde el Banco Central informaron que hay nuevos incentivos para que los bancos le presten plata a las empresas para que puedan pagar sueldos.

Se trata de créditos para capital de trabajo (donde entra el pago de salarios) que los bancos podrán ofrecer a tasas de hasta el 24% anual. Ocurre que con las sucursales cerradas, todos los trámites deberán ser on-line, y en muchos casos esto es complicado tanto para los bancos como para las empresas.



Hay algunas otras ideas dando vueltas: que las ART se hagan cargo de los últimos 10 días de marzo y los pagos de esos días corran por su cuenta, o que la ANSES sea el organismo que haga frente al pago de esos días en los que las empresas estuvieron paralizadas por la cuarentena. Pero por ahora, sólo son propuestas.

En concreto, cada empresa tiene que empezar a juntar peso sobre peso para poder pagar los sueldos la semana que viene.