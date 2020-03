"Se nos muere la actividad privada": las duras advertencias de Espert sobre el plan frente al coronavirus

El economista advirtió que el presidente Alberto Fernández se equivoca al preocuparse solo por la saluda y olvidarse de la actividad

El economista y ex candidato presidencial José Luis Espert señaló que el presidente Alberto Fernández se equivoca groseramente al asumir, en el combate inmediato a la pandemia de coronavirus, que "salud" y "economía" son "dos monedas diferentes" y se debe elegir entre una u otra.



Para el economista, quien fue entrevistado en América por Alejandro Fantino, e se trata de "dos caras de una misma moneda" y es clave minimizar el daño sobre la actividad económica para evitar que, más adelante, los daños a la economía terminen infligiendo aún más daños a la salud.



"No me preocupa el dólar a fin de año. Acá está en juego el corazón de la Argentina que es la actividad privada: se nos muere", afirmó.



"Si vos te preocupás sólo por la salud y olvidás la economía, vas a destrozarla y vas a tener más problemas de salud más adelante", fundamentó.

"Esta bomba mata al sector privado", expresó sobre la estrategia oficial.

"La economía se está cayendo a pedazos hoy. Si las empresas, Pymes, autónomos y empleados van a cobrar cero, van a pagar cero", dijo el también ex candidato presidencial. Por eso, aconsejó, "hay que acordar con los trabajadores y mantener las empresas y las fuentes de trabajo".

Entre las propuestas, Espert propuso que el Gobierno "baje los impuestos a la cuarta parte" durante los próximos tres meses.

En paralelo, entre los efectos negativos de la estrategia oficial de cuarentena y "distanciamiento social" para reducir la propagación del virus, apuntó particularmente a dos:



-Por un lado, advirtió que "va a explotar el desempleo".



-En paralelo, dijo que "el Banco Central se va a tener que hacer cargo de pagar algunos sueldos privados; indirectamente, con redescuentos a los bancos para que le presten a las empresas. Hoy no está ocurriendo nada de eso".



Además, se preguntó: "¿qué tienen en la cabeza los intendentes que cierran los pasos de los camiones que levantan la cosecha?" y los conminó enfáticamente a que "dejen salir" los camiones con granos.