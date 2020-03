Comité de expertos le recomendó a Alberto Fernández "prorrogar la cuarentena"

Así lo anunció el ministro de Salud, Ginés González García. Además, el funcionario anticipó que el Presidente anunciará hoy los detalles de la extensión

Luego de la reunión que Alberto Fernández encabezó con el comité de expertos, el ministro de Salud, Ginés González García, explicó en conferencia de prensa que "unánimemente todos han opinado que hay que prorrogar la cuarentena". Además, el funcionario anticipó que en el transcurso del día de hoy, el jefe de Estado hará el anuncio con los detalles de la extensión.



"Tengo entendido que el Presidente de la Nación, que encabeza esta estrategia, va a hablar con la Nación Argentina no sé bien a qué hora", sostuvo.



Sobre el avance de la pandemia en la Argentina, manifestó: "Todos los días estamos mejor, mejor en preparación, mejor en recursos. Hasta ahora venimos por debajo de la curva de simulación".



Y agregó: "No hay que asustarse, va a ser natural que la curva se incremente por el ciclo de la enfermedad y por la mejora diagnóstica del país".



Sobre cómo serían las condiciones de la extensión del aislamiento, Ginés no dio precisiones pero advirtió: "Desde el 20 de marzo es para toda la población salvo para los que cumplan con servicios esenciales. La sugerencia dada por el grupo es que la prolongación debe continuar de la misma manera".



También hizo referencia a la situación en el Conurbano, donde hay zonas muy vulnerables: "No podemos resolver una situación de muchos años de debilidad. El Conurbano, que tiene la mayor cantidad de pobres de la Argentina, es un problema de la Argentina".



Los expertos que estuvieron fueron la embajadora especial de la OMS/OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses; el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn; el titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, y los especialistas Ángela Gentile, jefa de epidemiología del hospital Ricardo Gutiérrez, Pablo Bonvehi, el ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Gustavo Lopardo y Tomás Orduna.



Por el lado de los funcionarios, dijeron presente la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi y el asesor presidencial Alejandro Grimson.



El grupo de expertos venía reuniéndose desde enero en el Salón Gris del Ministerio de Salud de la Nación, donde solían sumarse algunos responsables del área sanitaria, más que nada el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, distrito donde impacta en forma directa el virus.



Allí, en el edificio que fue de Obras Públicas en década del 40, siguen constituyéndose los consensos de base científica. Pero, la velocidad de la emergencia sanitaria los llevó a trasladarse en varias oportunidades a la Casa Rosada, donde fueron aconsejando al Presidente la necesidad de tomar drásticas medidas de aislamiento para contener la llegada del COVID-19 y, así, darle tiempo al sistema de salud a prepararse para enfrentar la llegada masiva de los contagios.



Fernández mantuvo tres reuniones en la Rosada con ellos y sus consejos fueron cruciales para el cambio de dirección que tomó la Argentina en el más grande desafío sanitario que vivió la humanidad, una pandemia de dimensiones dramáticas, para la que todavía no existe retroviral comprobado ni vacuna, aunque las principales potencias están haciendo ingentes esfuerzos para desarrollarla, y cuanto antes.