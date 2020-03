Cómo se producirá la salida de la cuarentena el 13 de abril

La jefa de epidemiología del Hospital Gutiérrez, Ángela Gentile, reveló cómo se llevará a cabo el fin de la cuarentena preventiva y obligatoria

La jefa de epidemiología del Hospital Ricardo Gutiérrez, Ángela Gentile, reveló cómo sería la salida de la cuarentena en caso de que ésta termine el 13 de abril tal como informó el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

"Tenemos que sacarnos de la cabeza la palabra ‘terminar’ con la cuarentena", dijo Gentile

"No quiere decir que el 13 de abril uno va a empezar con festivales de rock los jóvenes, no. Se van a ir liberando algunas actividades. La vida absolutamente como era, no va a suceder en el corto plazo. Se libera algunas actividades, se regionaliza…".

En ese sentido, la experta señaló que "hay que sacarse de la cabeza la idea de terminar de golpe con la cuarentena, ya que se irán dando etapas graduales".

De todas formas, adelantó, esas etapas "no tienen por qué ser iguales" al período actual de aislamiento extremo: "Si las cosas andan bien uno va permitiendo actividades, regionalizando, liberando un poco el transporte… es importante, porque hay que reactivar la economía".

Al explicar las razones por las cuales se decidió prolongar la cuarentena dos semanas más, Gentile argumentó que "se está esperando un aumento del número de casos, porque el coronavirus es altamente transmisible".

"Por cada persona que se infecta va a contagiar a dos o tres. El distanciamiento social es la medida más efectiva. La única vacuna que tenemos es el distanciamiento y la cuarentena, por el momento, va a seguir hasta el final de Semana Santa porque contempla dos períodos de incubación. Esto es día a día".