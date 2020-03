Alberto Fernández y "El teorema de Gorosito" para afrontar la pandemia de coronavirus

El presidente Alberto Fernández recurrió a una metáfora futbolera para explicar cómo afronta los problemas en su Gobierno. Qué significa

Ya es de público conocimiento el amor que tiene el presidente Alberto Fernández por el fútbol pero especialmente al club de sus amores: Argentinos Juniors. Es por eso que utilizó una metáfora creada por él llamada "El teorema de Gorosito", para poder explicar cómo enfrenta los problemas que se le presentan durante su gestión.

Consultado sobre si lo intranquilizaba la situación por la pandemia de coronavirus, Fernández recordó una frase que dijo el director técnico, Néstor Gorosito cuando dirigia Argentinos Juniors y estaban peleando el descenso: "Si hacés las cosas bien, tenés más chances de que te vaya bien".

"A partir de ahí, lo llamé "el teorema de Gorosito", lo adopté para siempre y lo aplicó en todo", reconoció el primer mandatario en una entrevista con Radio con Vos.

Esa conversación entre "Pipo" y Alberto se dio en el año 2007, cuando la institución de La Paternal estaba comprometida con el promedio y su estadía en la Primera División del fútbol argentino corría peligro.

"Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Ricardo Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos no nos gustaba el juego especulativo. Jugábamos a tirar centros a Alejandro Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba", explicó.

"De hecho dejé de ir a la cancha. Finalmente, luego de Caruso contratan a Gorosito y el presidente del club me invitó a almorzar con él. Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre. "si hacés las cosas bien, tenés más chances de que te vaya bien". Concluyó.