Eduardo Feinmann, muy duro al referirse al coronavirus en el conurbano: "Es una bomba bacteriológica"

El periodista desconfió del optimismo que muestran algunos dirigentes políticos respecto del aplanamiento de la curva de contagios del covid-19

El periodista Eduardo Feinmann fue muy crítico con el Gobierno al referirse a cómo se está tratando la propagación del coronavirus en el país.

En su programa en Radio Rivadavia, dijo: "Yo le tengo miedo al tema de la medición (de los casos de coronavirus) en la República Argentina, le tengo miedo. Te digo sinceramente, este fin de semana me entró miedo, porque muchos se están alegrando con que la curva se está achicando ; claro, el problema es que no está medido todo lo que hay que medir".



Luego, hizo una comparación con un duro momento del país como fue la Guerra de Malvinas: "¿Sabés qué? Me hizo acordar a una tapa de la revista Gente que decía ‘vamos ganando’ en Malvinas. Este fin de semana pensé en eso cuando escuchaba a algunos personajes del Gobierno, y a algunos comunicadores, me daba esa sensación, ‘vamos ganando'".



"Todavía no están las mediciones correctas", agregó.

En este momento, el doctor Claudio Zin, quien está con él en el programa, lo interrumpió y explicó: "La intención es decir, si hacemos las cosas bien, vamos bajando la curva; ahora, el efecto contrario puede ocurrir".



Pero el periodista siguió con las críticas: "Las imágenes que hemos visto los últimos días del conurbano bonaerense", refiriéndose a las colas por el pago de asignaciones sociales, y concluyó: "Eso se torna en una bomba bacteriológica. Sinceramente, un escándalo".

La falta de respeto a la cuarentena en el conurbano bonaerense

Testimonios en redes sociales y medios televisivos han dado testimonio de la laxitud con la que muchos ciudadanos toman el "aislamiento social obligatorio" decretado por el Gobierno nacional. Y este viernes surgieron en las redes sociales una gran cantidad de videos que muestran con claridad aglomeraciones de gente y falta de controles en el distrito más populoso: La Matanza.

El video que más se viraliza por estas horas es uno que muestra a una multitud que hace una larga fila para acceder al Banco Nación de la localidad de González Catán. Se puede ver aquí:

#LaMatanza asi se vive la cuarentena en Gonzalez Catan. Estado ausente. pic.twitter.com/ZG5sWD6gHg — Pablo Trek (@TaunusTrek) March 27, 2020

Otro video, también de González Catán, revela otra perspectiva de la "normalidad" que se vive en ese territorio de La Matanza.

Pero la falta de acatamiento a la cuarentena no ocurre sólo en las localidades más alejadas del inmenso distrito bonaerense. En la misma cabecera del partido, San Justo, a pocos metros de la municipalidad comandada por Fernando Espinoza, se pueden ver escenas similares, como lo muestra el siguiente video:

Esta aglomeración de gente en La Matanza, cómo se ve en el video, nadie la controla?? Y las sanciones? Una gran mayoría de argentinos encerrados en sus casas cumpliendo la cuarentena y otros poniendo en riesgo la población. pic.twitter.com/BMwaIEG1iG — Manuel Romero Victorica (@mrvictorica) March 27, 2020

Los clips que plaman situaciones similares se multiplican y muestran otros lugares de La Matanza, como el siguiente episodio en Isidro Casanova: