Argentinos varados en el exterior piden no pagar el impuesto al dólar: cuántos son y cuánto gastan por día

Los argentinos que fueron sorprendidos por la pandemia piden que no se les aplique el recargo del impuesto PAIS del 30%. Testimonos

La situación de muchos argentinos que quedaron varados en el exterior crece en dramatismo día a día.

Algunos deben enfrentar un contexto sanitario de alta peligrosidad y, al mismo tiempo, sufren una situación económica complicada debido a la estadía más prolongada de lo que inicialmente habían planeado.

En este marco, desde distintos puntos del planeta donde han quedado dispersos, los viajeros argentinos piden que se los exima de pagar el impuesto PAIS al dólar, que recarga el precio de la divisa con un 30%.

De esta manera, afirman, podrán sobrellevar de mejor manera los gastos inesperados que deben enfrentar en el extranjero.

"Estoy acá en contra de mi voluntad, gastando no porque quiero sino porque no me queda otra y sin saber cuándo voy a poder volver. Me ayudaría al menos que nos releven del impuesto solidario, porque tampoco quiero volver con un agujero que me deje hundido por años", dice Daniel Iriarte, desde Miami, al diario La Nación.

Iriarte viajó con su pareja y calculó que gastan alrededor de u$s80 por día entre alojamiento y comida. Son casi $7.000 diarios si se calcula dólar oficial más el 30% del impuesto.

Por el momento, utilizan tarjetas de crédito, pero con sumo cuidado para no tocar el límite. Iriarte comenta que también hay argentinos más complicados. "Acá hay gente que duerme en el aeropuerto", comenta.

"Los gastos realmente son una locura, porque uno proyecta un viaje con un presupuesto y no podés seguir costéandolo", dice Gabriela Mateo, quien viajó a Miami junto a su familia. La viajera anticipa que si no los eximen ahora del 30% buscará recuperarlo cuando haya regresado.

La mujer está en los Estados Unidos desde el 5 de marzo, el mismo día que se confirmó el segundo contagio en la Argentina. En tanto, ya el 25 de febrero las autoridades sanitarias de EE.UU. habían instado a gobiernos locales y empresas implementar el teletrabajo en vista de lo que se avecinaba.

"Estamos endeudados, encerrados y sin ningún Gobierno que nos proteja" , afirma Mateo, quien ahora realiza todos sus gastos con tarjetas de crédito, según indica La Nación.

Actualmente, según estimaciones de Cancillería, son alrededor de 10.000 los argentinos que esperan regresar al país. Todos ellos pagan el impuesto PAIS que rige desde el 23 de diciembre y que pagan, incluso, quienes compran divisas en la Argentina. También los que realizan pagos con tarjeta de crédito en el exterior.

Para quienes lograron regresar al país en los últimos días, el gasto de dinero por fuera de lo calculado fue muy importante.

"En valor, fue como perder un auto", cuenta Federico Iribarren, que planificó un viaje por varios destinos de Europa para principios de marzo, pero pudo concretar menos de la mitad.

Apoyo de la UCR

El senador nacional de Cambiemos Julio Cobos propuso durante marzo suspender temporalmente el pago del impuesto al dólar para los ciudadanos argentinos que están varados en el exterior como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El impuesto PAIS es un tributo de emergencia que se aplica a nivel nacional y que se extenderá cinco períodos fiscales, de acuerdo a lo dispuesto oficialmente en 2019.

Cobos explicó a la prensa en el Senado que "se deben tomar medidas que brinden ayuda y alivio a aquellos que se encuentran afectados por esta situación".

"Entre las recientes medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo se restringe el tránsito internacional de personas y se suspenden por 30 días los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de las zonas afectadas", señaló.

Con su propuesta, Cobos pide que se disponga la exención de impuesto PAIS a todas las personas alcanzadas por el tributo que estén fuera de Argentina, producto del decreto 260/2020.

"Además, solicitamos que esta exención se aplique desde el 12 de marzo de 2020 hasta la fecha en que las personas en esa situación reingresen a la Argentina; esto para gastos vinculados exclusivamente a alimentación, alojamiento, transporte y salud, con un límite diario total de consumos de u$s 300", precisó.

Para el ex vicepresidente se deben adoptar estas normas debido a que "el escenario es muy dinámico y pueden existir en el futuro nuevas normas internacionales, nacionales o provinciales que restrinjan el tránsito de personas y por lo tanto se dilate aún más el retorno de los residentes argentinos a nuestro país". Y será "facultad de la AFIP la reglamentación y aplicación efectiva de la norma", añadió el legislador.