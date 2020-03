El ranking de lo más sucio en la calle: ¿cajeros automáticos, subtes o picaportes de baños?

Un estudio privado analizó el estado de los cajeros automáticos y los comparó con otros objetos de la calle. Cuál es el que contiene más gérmenes

Una de las imágenes que más se repite en las redes sociales tras el establecimiento de la cuarentena obligatoria por parte del Gobierno nacional es la de decenas de personas amontonadas en las filas de los cajeros.



En dichas colas, lo más común es que no se respete la distancia social recomendada de más de un metro para prevenir contagios. De manera que si las medidas de prevensión no se respetan en casos como estos, no tienen sentido.



El cajero puede ser utilizado para realizar muchas operaciones bancarias, además de la extracción de dinero. Pero desde la entidades bancarias instan a la población a utilizar los medios electrónicos de pago cuando más se pueda.

Si se tiene en cuenta que el coronavirus es una enfermedad respiratoria, que se propaga típicamente por medio de gotitas en el aire, si una persona infectada tose o estornuda, las gotas portadoras de partículas virales pueden caer sobre la nariz o la boca de otra persona o ser inhaladas.



Sin embargo, una persona también puede contraer el nuevo coronavirus si toca una superficie u objeto que tenga partículas virales y luego se toca la boca, la nariz o los ojos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​.

Para saber cuántos gérmenes existen en los cajeros automáticos, el sitio web financiero LendEDU realizó una investigación científica: después de probar 20 cajeros automáticos diferentes en la ciudad estadounidense de Nueva York, los especialistas descubrieron que un cajero automático promedio está más sucio que el poste de un subte o el picaporte de la puerta de un baño.



Para llevar a cabo esta investigación, LendEDU utilizó el Hygiena SystemSURE Plus, un dispositivo científico de última generación que analiza los gérmenes en una superficie determinada. Se toma un hisopo de esa superficie, luego se coloca en el dispositivo y se proporciona una lectura numérica.



Los expertos hablan de un "puntaje de germen": cuanto más alto es, más sucia está la superficie. Como referencia, se recomienda una puntuación de gérmenes de 10 o menos para las superficies de establecimiento de alimentos.



Si bien los cajeros automáticos no estaban tan sucios como ciertas cosas, como una escalera mecánica en Penn Station o un parquímetro, estaban cubiertos de más gérmenes que cosas como el picaporte de la puerta de un baño y un poste de subte.



El puntaje promedio de gérmenes de un cajero automático es de 286, mucho más alto que el puntaje de 10 que se recomienda para las superficies de establecimientos de alimentos y debería hacer que la gente haga una pausa para preocuparse.



El lector de tarjetas es el componente más sucio de un cajero automático, con un puntaje promedio de gérmenes de 423. El teclado promedio tenía un puntaje de gérmenes de 267, la segunda parte más sucia, mientras que la parte más limpia era la pantalla táctil, con una puntuación promedio de 168.



Asimismo, el lector promedio de tarjetas de cajero automático bancario era significativamente más sucio que el lector de tarjetas de cajero automático externo. Esto podría deberse simplemente a que los cajeros automáticos del banco se usan a una tasa mucho más alta que los cajeros automáticos que puede encontrarse en la calle.



Otras de las variables que se compararon incluyeron las áreas de alto tráfico o de bajo tráfico en las que se ubicaban los aparatos: los cajeros automáticos de alto tráfico en promedio eran más sucios en general en comparación con los cajeros automáticos de bajo tráfico.