Ginés González García: "Nunca dije que el coronavirus no iba a venir a la Argentina"

El titular de la cartera de Salud recordó que meses atrás había dicho que no había posibilidad de que el virus ingresara al país salvo que fuera importado

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que está orgulloso por la forma en que reaccionaron los argentinos a la cuarentena obligatoria si bien reconoció que en algunos barrios pobres es muy difícil pedirles a las familias que se queden dentro de sus casas porque viven hacinadas.



"El aislamiento barrial significa eso. Todos sabemos que en las villas se vive mucho en la calle y es muy difícil decirle a alguien que tiene una vivienda insuficiente que cumpla algo que es incumplible", señaló.

El funcionario también se refirió a las críticas que tuvo por una presunta subestimación del gobierno a la pandemia de coronavirus.



"Hace algunos meses, usted me preguntó por un caso en Brasil y yo dije que no había ninguna posibilidad de que esto ingresara a la Argentina salvo que fuera importado... Cortaron ese fragmento y dicen que yo dije algo que nunca dije", dijo en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.



Además, advirtió que la salida de la cuarentena será gradual: "Uno no puede salir de un día para el otro como si nada hubiese pasado y tampoco podemos tener paralizada a una sociedad en términos absolutos, así que cuando salgamos lo haremos gradualmente".

El titular de la cartera sanitaria explicó que una forma sería que "algunos grupos menos vulnerables tengan más permisividad" para salir y regresar a sus puestos de trabajo.

"Ya hay un grupo trabajando en ésto, ver en qué actividades productivas hay más gente joven o con menos riesgo y podrían empezar"

Según los últimos datos oficiales, en la Argentina ya hay 24 víctimas fatales y 966 infectados en todo el país.



De las cuatro nuevas muertes que tuvieron lugar este lunes, dos son varones de la provincia de Buenos Aires, de 67 y 58 años; una corresponde a una mujer de Tucumán, de 77 años; y la cuarta es otra mujer de 68 años de la provincia de Neuquén, informó el Ministerio de Salud de la Nación.



De los 146 nuevos casos del mismo día, 36 pertenecen al territorio bonaerense; 34 a la Ciudad de Buenos Aires; 12 a Chaco; 21 a Santa Fe; 8 a Córdoba; 11 a Tierra del Fuego; 10 a Corrientes; 3 a Entre Ríos; 3 a Mendoza; 8 a Neuquén.



Teniendo en cuenta el número de casos acumulados, Buenos Aires registra un total de 253 casos; Ciudad de Buenos Aires, 292; Chaco, 81; Santa Fe, 111; Córdoba, 81; Tierra del Fuego, 32; San Juan, 1; Corrientes, 19; Jujuy, 3; La Pampa, 3; Entre Ríos, 13; La Rioja, 1; Mendoza, 13; Misiones, 2; Neuquén, 20; Río Negro, 8; Salta, 1; San Luis, 6; Santa Cruz, 9; Santiago del Estero, 2 y Tucumán, 15; mientras que Catamarca, Chubut y Formosa no registran casos.



El presidente Alberto Fernández sostuvo que "los primeros resultados parecen decir que estamos dominando al virus", y afirmó que "si seguimos cumpliendo con las reglas que nos impusimos, no tengamos dudas de que nos va a ir mucho mejor. Pero que nos vaya bien es que suframos menos, no que nos vamos a salvar de la pandemia".