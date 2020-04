Jorge Asís y la cuarentena: "Nos preparamos para la catástrofe, que a lo mejor no es tanta"

El analista Jorge Asís dialogó con Luis Novaresio en Animales Sueltos y analizó el brote del coronavirus en el país.

"Acá parece que estamos esperando los muertos y nos preparamos para la catástrofe, que a lo mejor no es tanta. Contamos respiradores y contamos todas las cosas que están en todos los canales de televisión que me parece que enloquecen y atormentan. Sinceramente, sabemos que va a haber una cantidad de muertos, eso se descuenta. Pero lo que tiene que ver con esta interversión del estado en la medicina privada me parece un disparate, porque nos preparamos para algo que no ocurrió y que tal vez no vaya a ocurrir", expresó el analista político.

Y continuó: "En este segundo tramo del encierro compulsivo la afectada es la clase media, que está harta y atemorizada porque no sabe si van a tener laburo".

Sobre el anuncio de extensión de la cuarentena que llevó a cabo el Presidente, dijo: "Ese ascenso de Alberto (Fernández) tuvo un techo, que fue el domingo, donde hubo una exacerbación de gestos y preparaciones, y que tuvo a toda la sociedad en vilo esperando por la decisión que ya había tomado. Me parece que ahí es donde quizá, sin querer, llega a su propio límite y ocasiona la fragilidad actual de la política y este avance de la sociedad que se pone a cacerolear porque el político tiene que hacer gestos".

Además, el periodista y escritor se refirió al gesto político que llevó a cabo el mandatario nacional para Hugo Moyano.

"A (Hugo) Moyano le pagó con elogios lo que no le pudo pagar con poder, porque no le dio el Ministerio y la Secretaría de Transporte, que era lo que pedía. Fue un elogio que fue tendencia. Es una jugada muy fuerte".