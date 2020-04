Clausuran un supermercado y Alfredo Coto, con barbijo, encabezó la protesta

El dueño de la cadena estuvo en la sucursal de Ramos Mejía, dijo que no le dieron ninguna razón y apuntó contra el intendente del municipio de La Matanza

Inspectores municipales de La Matanza ordenaron clausurar un supermercado Coto debido a una falta operativa y el dueño de la cadena encabezó una protesta en contra de la medida.

"Labraron un acta por que encontraron que en el mismo congelador teníamos guardadas tortas con otros alimentos y hoy intentaron concretar la clausura. Es un tecnicismo para cerrarnos y no nos dieron una razón real", aseguraron desde la cadena.

Como respuesta a la sanción, trabajadores del supermercado ubicado en Ramos Mejía protestaron en la puerta. Al frente de ellos, estuvo Alfredo Coto y su mujer Gloria, ambos con barbijos, aunque mal colocados.

El empresario criticó al intendente local: "No sabemos por qué quieren clausurarnos. Fernando Espinoza (el jefe comunal) tiene un encono personal contra mí y es algo que no entiendo porque somos generadores de empleo. No pueden hacernos esto y menos en la actual situación", explicó Coto.

Clausuraron Coto de Ramos x un tema técnico y el propio don Coto salió a bancar la parada con barbijo y todo. pic.twitter.com/3CrNFoSHHl — Leandro Renou (@leandrorenou1) April 3, 2020

"Hay muchos gobernantes, intendentes e incluso Alberto [Fernández] nos apoya, este hombre [Espinoza] está fuera de sus cabales, que venga acá a hablar conmigo y con mi señora. Evidentemente no es el hombre adecuado para gobernar La Matanza", dijo el empresario en diálogo con Telefe Noticias.

Por su parte, su esposa agregó: "Desde 2008, 500 puestos de trabajo fueron cerrados porque a este señor se le cantó, es un caprichoso. Esto no era motivo de clausura, él tiene un problema personal y no lo podemos permitir. Nos da bronca que, por un capricho, no nos deje abrir una sucursal".

Hasta el momento, las autoridades de la Municipalidad de La Matanza no hicieron declaraciones públicas al respecto.