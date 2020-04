Coronavirus: un médico especula que se cuentan mal los números de muertos

"Estoy hablando con buena fe. No estoy invocando fraude ni que nadie esconde nada. Tenemos un sistema de salud muy débil", dijo Conrado Estol

Conrado Estol, un médico neurólogo sin experiencia acreditada en epidemiología, especuló que en la Argentina no se cuenta bien la cantidad de víctimas por la pandemia del coronavirus, al señalar que no se duplicó la cantidad de infectados.

"Todos sabemos que hay enfermedades muy graves en que los tratamientos pueden llegar a curar pero son muy riesgosos", dijo el facultativo en declaraciones periodísticas.

El médico explicó que "hay que tener números para decidir lo de la cuarentena. A veces se habla demasiado de los testeos y confunde. El número de hoy es raro. Nosotros al lunes 30 de marzo que era nuestro día 30 llegamos con mil infectados y 20 muertos. Hoy, una semana después ni siquiera se ha duplicado el número", señaló.

Te puede interesar Un neurólogo asegura que en Argentina está "mal contado" el número de muertos

Para argumentar su especulacióndijo: "En Italia el 0,21% de la población total de Italia fue positiva. Si nosotros tuviéramos el 0,2 de la población positiva tendríamos que tener 100 mil infectados. En Alemania el porcentaje positivo sobre la población total es de 0,1. Si nosotros tuviéramos el porcentaje de positivos como tiene Alemania tendríamos que tener 50 mil positivos. Sin embargo nos da 1500 porque hemos hecho 8500 testeos hasta ahora. Comparado con Chile que tiene 18 millones de personas y han hecho 50 mil testeos", afirmó.

"Me consta que el gobierno hace esfuerzos por testear más, me consta que entienden perfecto el valor de los testeos. No termino de entender bien cuál es el problema de logística en que no se amplifique", afirmó Estol al hablar sobre los kits de testeos sobre el coronavirus.

Según el neurólogo, "este sistema de salud no aguanta una nueva oleada de enfermos. Puede estar contando mal, aún personas muertas. Yo pienso que el número de muertos está mal contado, los números no son razonables", sin agregar más pruebas a su especulación.

"Estoy hablando con buena fe. No estoy invocando fraude ni que nadie esconde nada. Tenemos un sistema de salud muy débil", dijo intentando bajar el tono de su especulación.