El Gobierno analiza cambiar el horario de ingreso a las escuelas tras la cuarentena

Así lo indicó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, que adelantó que "está en discusión" el horario de entrada en el turno de la mañana

El Gobierno analiza cambiar el horario de ingreso de los alumnos a las escuelas una vez que se levante la cuarentena, con la idea de segmentar el movimiento en la calle.

La medida fue confirmada este martes por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, que adelantó que "está en discusión" el horario de entrada, a la mañana, de los alumnos a los establecimientos educativos.

El funcionario reveló que este tema es analizado junto a un equipo de expertos encabezado por el investigador del CONICET Diego Golombek.

"Suspendimos las clases para restringir la circulación, y no sabemos cuándo vamos a retomarlas porque no depende de nosotros sino de la evolución del virus", dijo Trotta.

El ministro agregó que habla "todos los días con el comité de expertos y no tenemos la certeza de cuándo van a volver las clases presenciales, aunque es seguro que en quince días no", agregó. El funcionario apuntó que, sin dudas, la vuelta a la escuela se dará primero en las provincias donde no haya circulación del virus.

Sobre el posible cambio de ingreso, el funcionario sostuvo que también hay razones pedagógicas, porque los históricos horarios de entrada a las escuelas "no les permite un mayor rendimiento" a los alumnos.

"Esta es una oportunidad para que la sociedad cambie para mejor. Hay un reconocimiento del rol que debe cumplir el Estado, y de la necesidad de dejar de lado las mezquindades", destacó.