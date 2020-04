Coronavirus en Italia: por decreto, todos los alumnos pasarán de grado

No concurren a las aulas desde el 4 de marzo y no retornarían hasta el fin del año lectivo, que ocurrirá en poco más de un mes. Volverán en septiembre

El coronavirus ha puesto las clases en pausa en gran parte del mundo, y también en Italia​. Lo primero que se cerró allí, antes de que se decidiese parar todo el país, fueron las aulas en escuelas y universidades.

Desde entonces –el 4 de marzo, en toda Italia, antes en la Lombardía y otras regiones muy afectadas– los alumnos italianos tienen que seguir con sus clases desde sus domicilios, ayudados por Internet. Pero quedaban dos grandes preguntas en el aire: qué pasaría con las evaluaciones finales de cada curso y, sobre todo, cómo se celebrará el examen de acceso a la universidad en tiempos de pandemia.

En otro Consejo de Ministros, el Ejecutivo de Giuseppe Conte y su ministra de Educación, Lucia Azzolina, decidieron abordar ambas cuestiones y aprobaron un decreto de ley que, entre otras cosas, garantiza que todos los estudiantes pasarán de curso con el fin de poder terminar con éxito el año escolar 2019-2020.

Te puede interesar Barbijos obligatorios: en qué lugares de Argentina habrá que usarlos en la vía pública

"Hemos barajado dos posibles opciones que permitirán llevar a cabo los exámenes según los aprendizajes reales gracias al trabajo con la didáctica a distancia, y si hay conocimientos que recuperar, lo harán en septiembre", puntualizó la ministra.

El plan italiano para salir del apuro es que desde el Ministerio se dicten medidas específicas a las instituciones para evaluar a los alumnos teniendo en cuenta esta situación de emergencia, indicó el diario Clarin.

Habrá también recuperatorios para programas perdidos a partir del 1 de septiembre, que será considerada una actividad didáctica ordinaria tanto para los alumnos como para los profesores.

Todo se terminará de concretar a partir del 18 de mayo, cuando queden cuatro semanas para el fin de curso italiano. Si para entonces ya se pudo volver a las aulas, todo será más fácil, y los chicos podrán tener cuatro semanas de clases presenciales. Si no, y los exámenes no pueden hacerse in situ, el ministerio ordenará evaluar a los alumnos con modalidades a distancia.

El gobierno da así una pequeña marcha atrás sobre el aprobado general: en un primer borrador se hablaba de un pase de curso garantizado, que no motivaba mucho a los estudiantes obligados a encender cada día la computadora. Ahora, aunque sigue garantizado que pasarán de curso, queda por escrito que se evaluará el "esfuerzo demostrado por los alumnos" en las clases a distancia de estos meses. Igualmente, todos los estudiantes pasarán al siguiente curso de forma automática independientemente de sus notas en los primeros meses.

En lo que tiene que ver con la prueba de acceso a la universidad (que en Italia se conoce como Maturità), se siguen los planes previstos. Es decir, dos escenarios: si el 18 de mayo se ha vuelto a las aulas se hará de forma presencial, con un examen escrito. Si no, los estudiantes harán una prueba oral en alguna plataforma digital. Es decir, una prueba mucho más sencilla.

Para los alumnos de 14 años que en Italia deben examinarse a nivel nacional obligatoriamente también se contemplan dos escenarios: una prueba escrita si se vuelve a las clases el 18 de mayo, o la suspensión de cualquier examen si no se puede regresar para esa fecha.