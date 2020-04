Infectólogo de EE.UU. recomienda no "volver a dar la mano nunca más" tras la pandemia

La vida estadounidense tendrá muchos cambios después del coronavirus. Incluirá "lavarse las manos compulsivamente" y dejar gestos de lado al saludar

La "vida estadounidense" tendrá cambios, después de que la pandemia de coronavirus disminuya, advirtió Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID, por sus siglas en inglés).

Te puede interesar Récord de muertes en el país por coronavirus: 14 fallecidos en un día y 99 nuevos infectados

Entre las recomendaciones que ha dado se encuentran "lavarse las manos compulsivamente" y dejar la costumbre de darse la mano.



"No creo que debamos volver a darnos la mano nunca más, para ser honestos. No solo sería bueno para prevenir la enfermedad del coronavirus, sino que probablemente disminuirían drásticamente los casos de gripe en este país", dijo Fauci, que es un reconocido epidemiólogo y un importante miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus del presidente Donald Trump.



Además, el especialista señaló que el proceso de volver "a la normalidad" será "paulatino": "No es como un interruptor de luz, que se enciende y se apaga. Es un retroceso paulatino de algunas restricciones y hacer que la sociedad vuelva un poco a la normalidad... En pocas palabras, va a ser gradual".



Las infecciones con coronavirus en EE.UU. han alcanzado este jueves los 451.491casos. Hasta la fecha, el país ha registrado 15.938 muertes por covid-19, mientras que 24.790 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.