Tras la denuncia por hacerse llevar una valija en un vuelo privado, Tinelli dijo que "Clarín miente"

El conductor dijo que no hubo "vuelo humanitario" ni que violó la cuarentena y que cree que "alguno se molestó" por su trabajo en la Mesa contra el hambre

La llegada de un avión privado al aeropuerto de la ciudad chubutense de Esquel con una valija destinada a Marcelo Tinelli​ volvió a poner al conductor televisivo en el ojo de la tormenta. Y, tras la denuncia, el presidente de San Lorenzo se enojó con el diario Clarín y utilizó una frase propia del kirchnerismo para atacar al diario.

Es que, de acuerdo a Clarín, Tun avión procedente del aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires aterrizó en Esquel como "vuelo humanitario" autorizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En esa ciudad se encuentra Tinelli desde el jueves 19 de marzo, horas antes de que el Gobierno decretara el aislamiento obligatorio por el coronavirus.

"Veo un hostigamiento sistemático del Diario Clarín, que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13. Pero me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta", comenzó Tinelli en una larga entrevista con el periodista Luis Novaresio, en radio La Red.

Según el conductor, lo que recibió fueron "medicamentos" que en Esquel "no se consiguen", y que están destinados a "tratamientos médicos" que siguen él y una de sus hijas, los cuales evitó revelar.

"Seguir mintiéndole a la gente de esa manera, no está bueno. El titular para mí hoy es ‘Clarín miente'. El titular hoy lo pongo yo", apuntó Tinelli en su defensa, utilizando una de las frases más características del kirchnerismo en sus ataques al diario.

"Me parece muy raro este ataque sistemático siempre del mismo medio y con mentiras. Ahora dicen que vino una valija de ayuda humanitaria. Lo que hicimos fue pagar un taxi aéreo que los trajo hasta Esquel. Nunca hubo ni vuelo humanitario ni nada que se le parezca. Vuelven a hablar de esto. No entiendo por qué la saña siempre del mismo medio, no me parece injusta", insistió Tinelli.

En la entrevista, Tinelli dijo también que "por ahí alguno se molestó" por su trabajo en la Mesa contra el hambre que impulsó el presidente Alberto Fernández, pero insistió en que no hubo "vuelo humanitario" ni que violó la cuarentena.

la llegada del avión a Chubut, algunas versiones aseguran que la información que recibió el jefe del Aeropuerto esquelense fue que portaba "reactivos para la realización de testeos por la pandemia". Lo que llamó la atención del encargado de la estación aérea fue que la valija fue entregada por el copiloto de la aeronave a una persona de similares características de la que fue a buscar a Tinelli el día que llegó. Y que arribó en la misma camioneta, una RAM patente PNE 257, color azul.

Como consecuencia, el jefe del aeropuerto, Luis Alberto Cavero, realizó la denuncia correspondiente a las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la que la derivó al juez federal de Esquel Guido Otranto, el mismo que actuó en la primera parte de la investigación del caso Maldonado hasta que fuera desplazado.

Según la denuncia "el vuelo de mención, autorizado por ANAC y declarado en plan de vuelo como "Vuelo Humanitario por transportar una valija con medicamentos" llegó al aeropuerto de Esquel y el copiloto de la aeronave la entregó a un particular de nombre Juan Sebastián Burguburu, el cual se retiró en un vehículo particular marca RAM, dominio PNE 257 de color azul.

Pese a mostrar su enojo, Tinelli en ningún momento de la charla hizo referencia a la denuncia en la Justicia, y solo habló de Clarín. "No se llega a entender muy bien siempre la mentira y siempre desde el mismo lado. No llego a entender el por qué. Ya me pasó una vez en 2006, cuando hubo un ataque permanente y sistemático del Grupo Clarín. No lo puedo entender, es muy injusto para mí y para mi familia", afirmó.

Respecto de su viaje a Esquel, Tinelli dijo que hizo "como muchos otros argentinos que fueron a un lugar con un poquito más de verde" para pasar el aislamiento, aunque recordó que "como comunicador social" tiene la posibilidad de circular en calidad de exceptuado.