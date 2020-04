Coronavirus: vive en Nordelta y quisieron prohibirle la entrada por ser médica

Guardias de seguridad del complejo le prohibieron el ingreso a una médica que vive en el barrio privado cuando regresaba de hacer las compras

Una médica que había regresado desde Entre Ríos para trabajar en un hospital de la provincia de Buenos Aires en medio de la lucha del sistema de salud contra el coronavirus, vivió una insólita situación cuando, tras salir a hacer las compras, le prohibieron el ingreso a su casa en Nordelta.

Según informó personal de seguridad de la entrada del barrio, la médica fue denunciada por sus propios vecinos del barrio El Golf porque trabajaba en un hospital. La mujer había vuelto de Entre Ríos para continuar atendiendo en Buenos Aires, donde se hospedaba en la casa de sus padres, que estaba deshabitada en Nordelta.

Sin embargo, cuando luego de una guardia de 24 horas salió del country a hacer las compras diarias, a su vuelta le indicaron que tenía suspendido el TAG (ticket de ingreso), sin previo aviso, y no podía ingresar a su vivienda.

"No me dejan entrar a mi casa porque soy medica porque estoy en contacto con pacientes con coronavirus. No dejan entrar los médicos porque tienen miedo que el resto de las personas que están aisladas en su casa se puedan contagiar de mi que también voy a estar encerrada en mi casa", se la escucha decir en un video que compartió en sus redes sociales.

Finalmente, con la llegada de un abogado, la mujer pudo ingresar al barrio dentro del cual se encuentra su vivienda.