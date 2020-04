Geriátricos: piden test rápidos y más controles para evitar el contagio de 150.000 ancianos

Los contagios en un establecimiento de Córdoba encendieron la alarma entre los especialistas. También preocupa la situación de los hogares clandestinos

El defensor porteño de la Tercera Edad, Eugenio Semino, pidió en las últimas horas avanzar en test rápidos en los geriátricos y tener un mayor control sobre cientos de establecimientos clandestinos. El especialista en gerontología se mostró así preocupado por los riesgos que enfrentan más de 150.000 personas que hoy están internadas en esas instituciones por constituir el principal grupo de riesgo frente a la pandemia, compartir un mismo espacio en grupos y estar expuestos al creciente contagio del personal de salud.



Si bien el Ministerio de Salud definió un protocolo de acción para los casos que se confirmen en este tipo de centros, Semino advirtió sobre el hecho de que la mayor parte del personal que trabaja en hogares para mayores, en general cuidadoras, pertenece a estratos económicamente bajos de la sociedad. "El problema que esto implica es que en muchos de esos barrios la cuarentena no se realiza por casas, como en los barrios de clase media, sino de manera comunitaria", sostuvo en una carta publicada días atrás.



Según el protocolo, en el caso de que aparezca un caso confirmado de Covid-19 en un geriátrico, se debe licenciar al personal que haya estado en contacto con la persona enferma, para que pueda ponerse en cuarentena. Sin embargo, "se genera entonces una situación potencial de doble circulación del virus. O la cuidadora se contagia en el barrio y lleva el virus al geriátrico, o realiza el camino inverso, y lleva la enfermedad del geriátrico al barrio", afirmó el defensor de la Tercera Edad.



Hace pocos días se conoció el caso de un geriátrico de Córdoba, donde se confirmaron 42 contagios, de los cuales 32 son ancianos y el resto personal de la institución. "Si contemplamos la situación que estamos describiendo aquí vemos que el peligro es realmente grande. Hay aproximadamente un total de 150.000 personas vulnerables internadas en geriátricos en todo el país", alertó.



En un contexto de normalidad los geriátricos, por una cuestión de costos, operan con el mínimo personal indispensable. Hoy ese personal está reducido aproximadamente en un 30%, debido a los licenciamientos otorgados a quienes son población de riesgo o que se tuvieron que quedar en casa por cuidar hijos o familiares. Es decir que los geriátricos hoy están trabajando con déficit de personal.



"Entonces, si ante la presencia de un contagio, se licencia a una parte del personal para que puedan hacer cuarentena, va a faltar el personal para atender al resto de los internos. Hay que tener en cuenta que muchos ancianos en geriátricos tienen un alto nivel dependencia", indicó Semino. "Por todo esto los geriátricos se encuentran actualmente en un estado de fragilidad muy grande".



Por otra parte, afirmó que "los pobres también son un grupo de riesgo, porque están en un contexto que facilita el contagio, porque no pueden resguardarse con la seguridad y las comodidades de la clase media, porque están obligados a moverse para conseguir el sustento, porque tienen un historial de precariedad que los hace vulnerables, falta de acceso a la salud, mala alimentación, enfermedades preexistente no tratadas, etc".



Por estos motivos, el especialista llamó al Estado a tomar cartas en el asunto. "Es imprescindible realizar testeos rápidos al personal y los residentes en los geriátricos, de manera periódica, cada dos o tres días, para detectar a tiempo cualquier contagio y poder actuar rápidamente. Es muy posible que los geriátricos necesiten apoyo para afrontar la situación. Y en el caso de que se confirmen contagios hay que contemplar la posibilidad de realizar un seguimiento y de que se brinde asistencia a las personas que hayan estado en vinculación con el enfermo", aseguró.

Geriátricos clandestinos

El defensor porteño de la Tercera Edad también puso la lupa sobre los riesgos para los ancianos atendidos en los establecimientos clandestinos. Si bien no se sabe el número exacto que hay en el país, se estima que solamente entre Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense hay entre 500 y 700 hogares de estas características. Y a eso se agrega una cifra desconocida en la periferia de los centros urbanos.

"No es esperable que en un geriátrico clandestino se aplique el protocolo ante un caso de Coronavirus como si se tratara de un lugar legalmente habilitado. Los riesgos sin embargo son los mismos. El virus no le presta atención a la precariedad", advirtió Semino.



En ese sentido, apuntó a la probable falta de mecanismos de prevención, higiene y cuidado en instituciones irregulares. "Imaginemos lo que puede ocurrir en un lugar que de por sí es renuente a llamar a las autoridades. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que se sepa de un caso? ¿Se aplicará el protocolo correspondiente? ¿Se realizarán testeos? Es imposible saberlo", dijo el representante de los adultos mayores.



En la actualidad, se estima que diversos establecimientos se encuentran fuera del marco legal, desde lugares que cumplen con los requisitos para dar seguridad y bienestar a sus residentes a pesar de no tener la habilitación correspondiente hasta lugares mucho más precarios en que las condiciones son muy deficientes.



"Las arbitrariedades legales para realizar las habilitaciones y la decandencia económica cronificada generan las condiciones para que estos lugares continúen en la clandestinidad de manera indefinida, con todo lo que ello implica", afirmó el especialista.



De esta manera, la situación actual pone a quienes gestionan estos espacios en una situación difícil. En el caso de no actuar de la manera correspondiente ante un caso de Coronavirus recae sobre ellos la responsabilidad penal. En ese contexto, Semino propuso que el Estado haga un llamado a las responsables de estos lugares para tomar conocimiento de su situación y poder actuar, dejando sin efecto cualquier tipo de sanción por la habilitación del lugar.