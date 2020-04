Belocopitt elogió los resultados de la cuarentena y consideró que debería extenderse

El titular de la Unión Argentina de la Salud explicó los motivos por los que cree que debe extenderse para no colapsar el sistema de salud

Claudio Belocopitt, titular de la Unión Argentina de la Salud, estuvo en el programa Animales Sueltos y elogió las medidas implementadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en medio de la expansión mundial del Coronavirus.

Belocopitt criticó a los economistas que piden salir ya de la cuarentena obligatoria. "Nadie puede hablar de esto porque esto no lo vivió nadie. Ninguno tenemos experiencia en pandemia. Hay que dividir en dos: un tratamiento económico para esta emergencia tremenda y un equipo de gente que se dedique a ver cómo vamos a salir el día que esto se solucione", remarcó el dueño de Swiss Medical.

Al ser consultado si estaba de acuerdo con la frase de Alberto en la que prepondera la vida ante la economía y Belocopitt contestó: "Es vital -la cuarentena- la vida es lo primero, también entiendo que la gente me puede decir: 'sí, pero si no morfo no vivo', entonces tenemos que buscar los mecanismos para que puedan comer, pero todo tiene que partir de la base: 'la vida es lo primero', sentenció.

"Estamos dominando la situación porque tuvimos la suerte de mirar la película que ocurrió en otro lado, hacer una cuarentena rigurosa y si hacés una cuarentena rigurosa, está demostrado, por los más grandes profesionales del mundo, que da resultado; entonces lo que está dando resultado, ¿vamos a hacerlo o lo vamos a romper? tenemos que estar chiflados", disparó.

"La curva está plana por la cuarentena, salir puede ser un error gravísimo", "No podemos tener al personal de salud sin protección", Claudio Belocopitt



A su vez, Belocopitt señaló que el Estado nacional debe trabajar en conjunto con el sector privado para sobrellevar el impacto que tiene la cuarentena en la actividad productiva. "El rol de Estado será clave para que las empresas paguen salarios. Salir de la Cuarentena puede ser un error gravísimo, podría subir la curva de contagios y el sistema de salud no está preparado soportar".

También explicó que la llegada del invierno puede complicar el panorama debido a la existencia de otras patologías. "Además, viene el invierno, comienza la gripe y la gente asustada irá a consultar y hay que hacer el protocolo y usar insumos que no hay", sostuvo en la entrevista televisiva. Durante la cuarentena, el Gobierno nacional busca reforzar el sistema de salud para contener la demanda.

Por último, Belocopitt señaló que se debe poner la atención en el personal médico. "’Los Centros de salud, es como una estación de servicios, si hay contagios puede ser como una explosión. No podemos tener al personal de salud sin protección, y no hay. Las empresas están gastando cualquier cosa", planteó. Luego agregó: "Una empresa que gastaba $150 mil por mes en barbijos de protección. Hoy se pagan $11 millones".