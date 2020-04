Alberto F., sobre el sexo virtual: "Si lo dice el Ministerio de Salud, hacele caso"

El Presidente se refirió a las recomendaciones que dio la cartera encabezada por el ministro Ginés Gonozález García en su reporte diario

El Ministerio de Salud de la Nación dio algunas recomendaciones sobre sexo seguro en tiempos de covid-19 en su reporte diario. "El sexo virtual puede ser una alternativa", aconsejaron los expertos para poder mantener la distancia social.

"El distanciamiento es la medida más efectiva. Evitar el contacto cara a cara incluye los contactos sexuales con personas con las que no convivimos", agregó el informe.

Te puede interesar Cierra el plazo para las Becas Progresar 2020: cómo hacer la inscripción

Frente a esto, el presidente Alberto Fernández también dio su opinión. "Si lo dice el Ministerio de Salud, hacele caso", sostuvo en diálogo con Radio 10. Y añadió entre risas: "No me hagas opinar sobre eso".



Quien se había referido a este tema en el reporte diario fue Juan José Barleta, infectólogo e integrante de la Dirección nacional de respuesta al VIH, donde dijo "evitar el contacto cara a cara" y que ello "incluye los encuentros sexuales con personas con las que no se convive".

El médico aseguró que "está muy claro que el covid-19 se puede transmitir en prácticas cotidianas como los besos" y que si bien "hay poca información, es bastante probable que pueda transmitirse en prácticas como el sexo anal-oral".

Aunque dijo que no hay datos que avalen que el "virus se elimine a través del semen y a través de las secreciones de la vagina y el recto", señaló que "es importante el lavado de manos después de las relaciones sexuales, después de la masturbación o del sexo virtual".



Sobre esa última práctica, dijo que también es "importante lavar y desinfectar teclados, celulares, juguetes sexuales aun cuando no hayan sido compartidos".