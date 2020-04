Tras reapertura de registros, agencias alertan que el sistema aún no está listo para vender autos

En un comunicado, desde ACARA advirtieron que "la cadena de patentamientos, entregas de 0km y transferencias de usados aún está muy incompleta"

De a poco se van habilitando rubros y oficios para que salgan del aislamiento obligatorio y en el mundo del automóvil, el último fue el de los Registros de la Propiedad Automotor, que volverán a operar desde este miércoles.



Sin embargo, desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) salieron a cuestionar la reapertura de los registros, aludiendo que "llega con más dudas que certezas".



En un comunicado, la asociación aclara que "la cadena de patentamientos, entregas de 0km y transferencias de usados aún está muy incompleta".



El reclamo de ACARA parte de la necesidad de que "más sectores se incorporen a las actividades sin restricciones porque así como están las cosas no hay certificaciones de firmas, los contadores y escribanos aún no están exceptuados, no hay VTV ni verificación policial, no hay grabado de partes, etc".



El reclamo de la entidad se da un par de días después de que su titular, Ricardo Salomé, haya pedido al estado asista "a las empresas para el pago total de los salarios por 3 meses".

El presidente dijo que que "tal como lo han hecho varios de los países más representativos del planeta, el Estado debe aplicar medidas de impacto directo sobre el sector de los trabajadores privados, para cumplir un principio de equidad, con respecto a los trabajadores públicos. Lo justo sería hacerse cargo de los sueldos privados por estos 3 próximos meses para los 6 millones de trabajadores del sector privado, ya que el aislamiento ha hecho que el ingreso sea cero para las empresas que los emplean".

Por otro lado, Salomé agrego: "Hoy debemos ser mas keynesianos que nunca, hasta Trump lo está haciendo".

Desde ACARA resaltan que tienen estructuras para 700.000 autos, son los mayores empleadores del sector, y con suerte se venderán en 2020 unas 200.000 unidades.

"Para que se cumpla la promesa del Presidente, de que no va a dejar caer ni una empresa, necesitamos imperiosamente soluciones adecuadas de implementación fácil y rápida para un problema excepcional. La solución es entre todos", completó Salomé.