La cuarentena seguirá después de abril, con aperturas en el interior

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que el confinamiento "va a seguir" después del 26 de abril "sólo que con características distintas"

El Gobierno nacional confirmó que la cuarentena continuará la semana que viene, aunque habrá aperturas graduales en las zonas del interior del país sin circulación o las menos afectadas por el virus.

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que el confinamiento "va a seguir" después del 26 de abril "sólo que con características distintas".

Se descuenta que en los próximos días habrá algún contacto de Alberto Fernández con los gobernadores y luego se formalizará el anuncio, de acuerdo a la metodología que se viene utilizando, indicó el sitio LPO.

"La mayoría de los gobernadores están de acuerdo en mantener la cuarentena", adelantó Eduardo 'Wado' de Pedro.

"La cuarentena va a seguir, pero va a haber aperturas. Esto es un paso a paso y va a ser distinto según los lugares del país", explicó el ministro de Salud. "Vamos a empezar por geografía, charlando con cada jurisdicción, por nivel epidemiológico y nivel de circulación o no del virus" para determinar eventuales aperturas a partir del próximo domingo.

La Rosada estudiaba implementar un modelo de desacople para que las restricciones duras sigan sólo en los grandes centros urbanos y ya no en el interior del país, donde hay provincias enteras (Catamarca y Formosa) que no registran un solo caso y otras en las que hace semanas no se mueve el conteo. Además, en todas las provincias hay ciudades sin casos o sin transmisión comunitaria que justifique la continuidad de la paralización total, agregó el citado portal.

González García confirmó también que el gran problema para diagramar la desescalada de la cuarentena en los grandes centros urbanos es el transporte público. "El transporte es decisivo en la explosión que tuvo en algunos lugares la pandemia, como en Nueva York", por esto "tenemos que ser muy restrictivos con el tema y no permitir viajes interjurisdiccionales", sostuvo el ministro.

Ese es el caso, especialmente, de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, Córdoba y Rosario, aunque también de otras grandes ciudades del interior donde hay un movimiento importante desde los alrededores.

Además de las grandes urbes, el aislamiento obligatorio seguirá sin cambios en las pequeñas ciudades y pueblos donde hubo focos importantes de contagio o transmisión comunitaria.

Ginés advirtió que en el caso de que lleguen a "cambiar las condiciones de cada jurisdicción, si empiezan a duplicarse los casos y hay más mortalidad, volveremos a esta receta inicial que nos dio tan buen resultado", es decir la cuarentena dura.

La cuarentena por zonas tuvo un ensayo en esta tercera etapa, cuando el Gobierno le dio luz verde a los gobernadores e intendentes para que promuevan la autorización de actividades focalizadas, algo que en los hechos ya se estaba produciendo por las necesidades económicas. En algunas provincias, se activaron actividades claves para la economía local como la minería en San Juan, el tabaco en Salta o la madera y la yerba en Misiones.

Un dato importante que debe definir el Gobierno es la extensión de esta nueva etapa, que podría ser de otros 15 días, es decir hasta el 11 de mayo.