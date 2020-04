OMS confirmó que el origen del Covid-19 es animal y no proviene de un laboratorio

"No solo luchamos contra la pandemia sino también contra la infodemia", dijo un vocero de la entidad sobre la información que circula en redes sociales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desmintió la falsa información que circula por redes sociales acerca del origen del virus, la cual sustentaba que el Covid-19 fue creado en un laboratorio.



Según Fadeka Chaib, portavoz de la organización, la evidencia sugiere que el patógeno tuvo origen animal y no sufrió manipulación genética.



Chaib agregó que los investigadores han analizado las características genéticas del virus y no encontraron indicios de que fuese creado en un laboratorio. "No solo luchamos cada día contra la pandemia, sino también contra la infodemia", expresó la portavoz.



Desde el inicio de la pandemia, y a través de las redes sociales, han circulado múltiples mensajes y publicaciones que contienen información falsa relacionada con el Covid-19.



A pesar de que se ha indicado que el animal responsable de la proliferación del virus pudo haber sido un mamífero llamado pangolín, los investigadores no han obtenido una respuesta concluyente acerca de la especie causante del contagio.



"Hay muchos expertos trabajando en el origen del virus, todavía no conocemos la fuente inicial, pero todo apunta a su origen animal y que no fue ni manipulado ni construido en un laboratorio o en algún otro sitio. Esta es la posición de la OMS como una organización que se basa en la ciencia", expresó Chaib.



De igual forma, las investigaciones, según la organización, todavían están en desarrollo para descubrir "cómo el Covid-19 cruzó la barrera de las especies".



El Gobierno estadounidense insiste en que el virus tuvo origen en el laboratorio del Instituto de Virología de la ciudad de Wuhan, ciudad donde se registró el primer brote. China, por su parte, argumenta que Estados Unidos creó el patógeno y, posteriormente, lo envió al país asiático.



Al respecto, Chaib indicó que "debemos concentrarnos en hechos y no en el miedo. Parte de las falsedades que aparecen en los medios y en plataformas sociales tienen que ver con teorías espurias".