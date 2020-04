Trump sugiere tratar coronavirus con "una inyección de desinfectante" o con "luz solar"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la posibilidad de tratar el coronavirus con "una inyección de desinfectante" o aplicando "luz solar" en los infectados para vencer al covid-19.

"Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza? Como pueden ver, llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso", afirmó el mandatario estadounidense, dirigiéndose al director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional, Bill Bryan.

Las declaraciones de Trump tuvieron lugar durante una conferencia de prensa en la que Bryan había presentado los resultados de una investigación del gobierno según la cual el coronavirus podría debilitarse más rápidamente al estar expuesto a la luz solar y al calor.

A raíz de esa afirmación, Trump le preguntó si se puede "meter luz solar dentro del cuerpo" para que venza al coronavirus. "Por tanto, supongamos que exponemos al cuerpo a una tremenda cantidad de luz, ya sea ultravioleta o solo luz muy potente", dijo el mandatario.

Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA