Qué son los "semáforos sanitarios" que se sumarán en la nueva fase de la cuarentena

El gobierno nacional anticipó esta metodología de evaluación en el proceso de continuidad del aislamiento obligatorio por el coronavirus

Durante la videoconferencia que el presidente Alberto Fernández mantuvo este viernes con los gobernadores y con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, donde se decidió la extensión de la cuarentena hasta el próximo 10 de mayo inclusive, uno de los temas más llamativos fue la incorporación de los "semáforos sanitarios" en esta nueva fase.

Se trata de una herramienta para medir el avance del coronavirus en las provincias.

Con los datos que arrojen estos métodos de evaluación, el gobierno nacional irá "abriendo" la cuarentena en los lugares que se demuestre que no hay circulación de la enfermedad.

Por ejemplo, en los sitios identificados con la luz roja, el aislamiento seguirá de manera estricta. Estos son los casos de los grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y otras ciudades densamente pobladas del país.



La luz amarilla distinguirá a los lugares en que el riesgo sea moderado. Allí se analizarán detalladamente cuáles actividades se pueden liberar y cuáles no.



Por último, la luz verde se le otorgará a los sitios en los que no haya casos de coronavirus y que no signifiquen un riesgo para la circulación del virus. En general, se trata de pequeñas comunidades rurales del interior del país. Allí la cuarentena podría ser flexibilizada y se permitiría, por ejemplo, la salida de los niños para "dar un paseo".



Todo esto porque los médicos e infectólogos que asesoran al presidente, evaluaron que el famoso "pico" se habría ralentizado por efecto del aislamiento dispuesto a partir del 20 de marzo.



Según trascendió desde diferentes gobernaciones, la Casa Rosada confirmó durante la teleconferencia la incorporación de los "semáforos sanitarios" para "medir la situación de las provincias". Es decir que la nueva fase empezará a tener diferencias según los distritos.