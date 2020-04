Dato clave: por primera vez, baja el número de muertes por coronavirus en los países más castigados

La mayoría de los países más afectados logró este domingo brindar de manera uniforme reportes de disminuciones en la cantidad de fallecidos y contagios

Por primera vez desde hace al menos 45 días, cuando la pandemia de la Covid-19 comenzó a hacer estragos en todo el mundo, la mayoría de los países más castigados por el virus logró hoy brindar de manera uniforme reportes de disminuciones en la cantidad de fallecidos y nuevos contagios, y España presentó su primera jornada de permiso para que los niños pudieran salir a jugar a calles y plazas.



De todos modos, los registros globales marcan que la cantidad de casos confirmados en el mundo se acerca a los tres millones (2,92 millones según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins y 2,8 millones de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud) y las muertes pasan las 200.000 en el registro académico, en tanto el organismo dependiente de la ONU establece esa cifra algo por debajo de ese umbral (193.722).



En Nueva York, principal foco de la pandemia en EEUU, el país con un cuarto de la cantidad de muertos que hay en todo el mundo, el gobernador Andrew Cuomo informó hoy un descenso de fallecidos diarios: 367 menos que ayer, cuando se habían constatado 437 más que el viernes.



Aunque el confinamiento sigue en vigencia hasta el próximo 15 de mayo, algunas regiones del estado podrían abrir antes, "con ciertas precauciones", aunque descartó una apertura completa en un futuro inmediato.



El gobernador añadió que las autoridades están contemplando la posibilidad de abrir "escuelas de verano" para compensar la matrícula perdida, sin dar por el momento más detalles.



Según el balance de la Universidad Johns Hopkins, 54.480 personas murieron en EEUU, para un total de 941.628 contagios. De los fallecimientos, 17.126 ocurrieron en Nueva York, apuntó la agencia de noticias Europa Press.



Casi seis millones de niños y niñas menores de 14 años pudieron salir desde hoy una hora a pasear en España, lo que supone el inicio de una nueva etapa en la lucha contra el coronavirus y una prueba de fuego para los planes de desconfinamiento del gobierno español.



Tras 43 días de aislamiento, con la pandemia estabilizada y la cifra de fallecidos en claro retroceso -hoy cayó a 288 personas- España dio un paso muy esperado por la población y también arriesgado, ante el temor de un rebrote.



Brasil, el país más castigado de América latina, también pudo mostrar hoy un índice bastante menor al anterior tanto en cantidad de muertes diarias como casos positivos, que en total ya superan los 60.000.



El informe de hoy del gobierno de Jair Bolsonaro dice que se registraron 189 nuevas muertes, casi 150 menos que las 346 contabilizadas el sábado y el récord de 407 del jueves, aunque todavía hay 1.322 siendo investigadas.



Según el balance, el gigante sudamericano registró un total de 3.379 nuevos casos confirmados de coronavirus en un solo día, frente a los 5.514 del sábado.



En Italia, que ya totaliza 26.644 decesos, las autoridades informaron hoy que 260 personas murieron por coronavirus en las últimas 24 horas, el número más bajo desde el 14 de marzo, cuando fueron 175 los fallecimientos reportados.



Si bien la cantidad de personas infectadas tuvo un ligero aumento por primera vez en la semana, con 256 enfermos hasta alcanzar los 106.103 positivos actuales, el país consolidó la tendencia a la baja en la cantidad de internados y en terapia intensiva que sostiene hace días.



El primer ministro, Giuseppe Conte, anunció que a partir del 4 de mayo próximo se flexibilizará la cuarentena y el país iniciará la "fase de convivencia" con la enfermedad.



El Reino Unido también se anotó un dato alentador al contabilizar 413 muertes en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde fines de marzo, con lo cual el número de fallecidos en los hospitales británicos quedó en 20.732 desde el inicio de la pandemia, informó el ministro de Ambiente, George Eustice.



En la rueda de prensa diaria celebrada virtualmente desde Downing Street -residencia y despacho oficial del primer ministro Boris Johnson, quien mañana se reincorpora a sus tareas luego de superar un cuadro de Covid-19-, Eustice señaló que se realizaron 669.850 test en todo el país.



En cuando a la flexibilización de las medidas restrictivas, Eustice advirtió de que aún es "demasiado temprano" para hablar de relajar la cuarentena impuesta a la ciudadanía e insistió en que antes es necesario detectar "progresos", según informó la agencia de noticias EFE.



El número diario de muertes por coronavirus en Francia también cayó este domingo, con 242, que es la cifra más baja en los últimos días y eleva el total desde el inicio de la pandemia a 22.856, según las autoridades sanitarias.



La cantidad diaria de fallecidos había superado los 300 en los últimos dos días y había rondado el medio millar de lunes a jueves.



De esas 22.856 muertes en total desde el pasado 1 de marzo, 14.202 se produjeron en hospitales y las otras 8.654 en residencias de ancianos y centros de dependencia.



Francia tiene confirmados 124.575 casos de coronavirus, de los que 461 se han sumado en las últimas 24 horas.



El confinamiento empezó el pasado 17 de marzo y está previsto que finalice el 11 de mayo, y el el primer ministro Édouard Philippe anunció hoy que el martes presentará ante la Asamblea Nacional un plan de desconfinamiento y que espera que la votación se realice después de su intervención, pero la oposición pidió que el debate se aplace al menos un día para poder analizar la iniciativa.



"Presentaré la estrategia nacional de desconfinamiento el martes por la tarde, en la Asamblea Nacional, en torno a seis temas: salud (máscaras, pruebas, aislamiento), escuela, trabajo, tiendas, transporte y reuniones", dijo Philippe en Twitter.



En tanto, en la ciudad china Wuhan, donde nació el virus y la enfermedad que luego se extendió como pandemia en el mundo entero, ya no quedan pacientes de coronavirus.



El vocero de la Comisión Nacional de Sanidad, Mi Feng, hizo el anuncio ante la prensa estatal china y no dio detalles sobre cuál es el estado de los últimas 12 personas infectadas que había reportado el día anterior, según la agencia de noticias EFE.



En total, la ciudad que en los últimos días de 2019 era el epicentro de la pandemia sufrió 3.869 muertes y más de 50.300 casos confirmados de coronavirus.



Sin embargo, la pandemia no fue superada en toda China, donde el total de muertes a causa de la Covid-19 hasta el presente es de 4.642, según los registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).