Jaime Durán Barba: "El autoritarismo es necesario en este momento, el peligro es que después se quede"

El analista coincidió con el camino que eligió Alberto Fernández para combatir la pandemia y dijo que Horacio Rodríguez Larreta hizo bien en acompañarlo

Al referirse a las medidas que viene tomando el Gobierno de Alberto Fernández para combatir el coronavirus en la Argentina, el consultor político Jaime Durán Barba sostuvo que tomar acciones autoritarias "es necesario en este momento", pero advirtió que "el gran peligro" de eso es que "no sea algo provisional", sino que "después se quede".



El experto aseguró que "a todos los presidentes, de cualquier ideología, les encanta concentrar poder" y que cuando logran conseguirlo, "no quieren dejarlo".



"El problema de crisis tan agudas como la pandemia es que llevan a líderes de todo el mundo a tomar actitudes autoritarias, sería hermoso que todos espontáneamente no saliéramos a la calle, nos laváramos las manos y nos cuidáramos, pero lamentablemente no es así, en ningún lugar del mundo pasa eso", señaló.



Durante una entrevista en TN, Durán Barba remarcó que "el gran peligro" de tomar estas medidas "es que ese autoritarismo, que es necesario en este momento, no sea algo provisional y que después se quede".



"No es un problema de la izquierda o de la derecha. (el Presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro está tan a la derecha que se está saliendo del mundo, y también está haciendo lo mismo. El señor (presidente de Estados Unidos, Donald) Trump, creo que va a ir a una derrota importante en Estados Unidos por las barbaridades que hace", aclaró.



Por otra parte, el consultor cuestionó el impuesto a la riqueza que impulsa el oficialismo y consideró al respecto que "la Argentina es la única que está en línea" con lo que él llama "países fallidos, como Venezuela, Nicaragua o Cuba, que están totalmente quebrados, no tienen ninguna posibilidad de funcionar porque la idea de combatir el capital es una idea del siglo pasado".



"El impuesto a los ricos es algo curioso, es el único país que está proponiendo algo así, por lo menos de los serios. En Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, China, Vietnam, lo que están es viendo cómo ayudan a la empresa privada para que se reactive la economía y están poniendo mucha plata ahí", explicó.



Además, el ecuatoriano dio su visión sobre el rol que está tomando la oposición en la actualidad y remarcó que lo que se tiene que analizar "no es tanto la distancia con Alberto Fernández, sino la distancia con lo que él hace".



"Colaborar con el Gobierno de Fernández en detener la pandemia, en hacer lo que se pueda para detener la pandemia en la Argentina, está muy bien. Hay que hacer todo lo que sea necesario y dejarse de peleas politiqueras", sostuvo.



En este sentido, opinó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "está haciendo muy bien" al apoyar las decisiones de las autoridades nacionales, "en la medida en que sea por la salud de los argentinos".



Por último, Durán Barba contó qué le diría al ex presidente Mauricio Macri si le pidiera un consejo sobre qué hacer en esta situación: "Yo creo que este rato, el que haga política se equivoca totalmente. Todos los políticos se dedican a la política, son tipos que están bailando en un funeral. El 90% de la gente está desesperada por esta enfermedad. Yo le diría, ‘si tienes algún mensaje que dar para que la gente enfrente mejor la pandemia, aparece, sino no lo hagas’", cerró.