Se cerró el agujero de la capa de ozono en el Ártico: cuál fue el motivo

En las últimas semanas se formó un agujero sin precedentes en la capa de ozono estratosférica sobre la zona del Ártico, pero el mismo se cerró.

Aunque muchos pensaron que esto se debió a la reducción de la contaminación, producto del confinamiento que se realiza en casi todo el mundo, esto no fue así.

Según informaron desde el Servicio de Monitoreo de Atmósfera Copernicus, fue consecuencia de una intensa ola de calor.

"El vórtice polar se dividió, permitiendo la irrupción de aire rico en ozono en el Ártico, un ciclón persistente a gran escala en la zona ubicado en la media y alta troposfera y la estratosfera", indicaron en la red social Twitter.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



