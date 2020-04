Coronavirus: producen 40 millones de unidades de una vacuna que no sabe si funciona

El mayor fabricante de vacunas del mundo busca adelantarse a una potencial demanda, por lo que comenzó la producción sin la finalización de los ensayos

El mayor fabricante de vacunas del mundo está produciendo en masa una vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford sin saber si funciona.

El Serum Institute de la India —que produce 1.500 millones de dosis de vacunas cada año para una serie de enfermedades—ha anunciado que comenzará la producción antes de que termine el ensayo de Oxford.

El Grupo de Vacunas de Oxford dice que espera completar las pruebas en humanos de la vacuna hAdOx1 nCoV-19 en septiembre.

El jueves, los dos primeros pacientes fueron inyectados con la vacuna en Oxford. Alrededor de 1.100 personas en Reino Unido serán inyectadas como parte de la prueba, que está financiada por el gobierno de Reino Unido.

"Podríamos obtener suficientes datos en un par de meses para ver si la vacuna funciona, pero si los niveles de propagación disminuyen, esto podría llevar hasta 6 meses", aseguró el grupo el jueves.

El grupo espera producir un millón de dosis de la vacuna para septiembre.

Pero Adar Poonawalla, director general del Serum Institute de la India explica a The Times of India que no va a esperar tanto tiempo.

Asegura que el instituto producirá 5 millones de unidades de la vacuna al mes, durante 6 meses, para adelantarse a la demanda.

Te puede interesar Europa analiza la estatización masiva de empresas a modo de salvataje

"No vamos a esperar a que los ensayos terminen en septiembre en Reino Unido, para luego comenzar la producción aquí. La decisión —bajo nuestro propio riesgo y coste— se ha tomado únicamente para dar un impulso a la fabricación, para tener suficientes dosis disponibles, si los ensayos clínicos resultan exitosos", asegura.

"Nos proponemos fabricar de 4 a 5 millones de dosis al mes durante los primeros 6 meses, tras lo cual, podríamos aumentar hasta 10 millones de dosis al mes, en función del éxito de los ensayos. Buscamos aumentarlo a 20-40 millones de dosis para septiembre-octubre", explica.

"Estamos planeando hacer que la vacuna esté disponible a un precio asequible de alrededor de 1.000 rupias (unos 12 euros) en la India", dice. Los precios de los medicamentos varían mucho en todo el mundo, y el mismo tratamiento suele costar mucho más en otros países.

La profesora Sarah Gilbert, que dirige la investigación de Oxford para conseguir una vacuna, declaró el 11 de abril que el mes de septiembre era una fecha realista para esperar una vacuna que pudiera funcionar.

"Creo que hay una alta probabilidad de que funcione basándonos en otras cosas que hemos hecho con este tipo de vacuna", dijo.

Poonawalla ha asegurado previamente a Business Insider India que su compañía no patentaría la vacuna.

"No queremos ganar dinero y comercializar algo más allá de un nivel sostenible en una epidemia de salud pública como ésta", aseguró.

Alrededor de 80 vacunas están actualmente en desarrollo en todo el mundo, según la BBC.

Los científicos de Oxford comenzaron a desarrollar una vacuna el 10 de enero y anunciaron el 18 de marzo que habían encontrado un candidato prometedor.