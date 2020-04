"Una pandemia es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de los sanitaristas", según experto

Para Andrés Malamud, "la cuarentena argentina es la revista Barcelona: una solución europea para los problemas argentinos. Va a dejar de ser efectiva"

El politólogo y profesor Andrés Malamud, quien actualmente vive en Portugal, analiza la crisis del coronavirus en Argentina, mientras observa lo que sucede en todo el mundo, y advierte que "una pandemia es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de los sanitaristas".



El especialista advirtió que "Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof: los tres que decidieron son hombres porteños con el oído y el corazón en la avenida Corrientes. Tienen una sensibilidad porteña, burguesa, de ingresos superiores al promedio nacional y con biblioteca, Netflix e Internet en casa" Y agregó: "Así, la cuarentena es tolerable, no tienen que ganarse la diaria. En otras regiones del país la situación es más compleja y esto es lo que está reconociendo la actual flexibilización".

"Nadie discute la cuarentena. Y nadie discute que la cuarentena se tiene que terminar. La pregunta es cuando y cómo. Y la respuesta es, con un buen timing y de manera inteligente. Cuando Fernández dice que tiene un plan, y que ese plan tiene cinco etapas, hace referencia a eso, al timing y a la inteligencia", señaló Malamud en una entrevista en Infobae.



Y argumentó: "Una pandemia es un asunto demasiado serio como para dejarlo solo en manos de los sanitaristas. La frase, espero que se entienda, es una remake sarcástica de aquella que dice que la guerra es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de los militares. La pandemia es sinfónica, enfrentarla con un solo instrumento sería un error".



En Argentina "quizás empresarios, trabajadores, cientistas sociales, psicólogos y diseñadores de software tengan algo que aportar. Y si antes de la pandemia se prometió una mesa de concertación social, ahora parece aún más necesaria", sostuvo.



Sobre Fernández, señaló que "asume con un plan, que es renegociar la deuda, ahora se encuentra con otro problema y tiene dos planes: renegociar la deuda y la cuarentena. No creo que haya ni alternativa a esos dos planes ni secuencias. Como con esto les está yendo más o menos bien, aunque esto se acaba, las dos cosas se acaban, tienen un periodo limitado, tendremos que ver a Alberto Fernández gobernando la emergencia, como piloto de tormentas, y no solo como profesor en jefe".

"La cuarentena argentina es la revista Barcelona: una solución europea para los problemas argentinos, es algo que no hicieron ni Estados Unidos, ni México, ni Brasil".

"La cuestión es esta: el resultado es por ahora efectivo, pero va a dejar de serlo, porque tiene rendimientos decrecientes. Caminar hacia el abismo no es un problema si no te tirás, el problema es el último paso. Si aumentás la temperatura de 60 a 90 grados no importa, pero si la subiste de 99 a 100 la herviste y no te sirve para el mate. Es una sintonía muy fina y es un riesgo", indicó.



Sobre el vecino de Argentina, Brasil, manifestó: "Bolsonaro sabe que su supervivencia depende de la economía y que la cuarentena hubiera destrozado la economía. Probablemente la no cuarentena también, pero su apuesta es que si lo obligan a hacer cuarentena la culpa de la recesión sea de los gobernadores, que la están forzando, y no de él. Algo así como ustedes rompieron la economía, yo quería que la gente siguiera trabajando. La apuesta de Bolsonaro es que la recesión inevitable sea de otros".



Respecto a la recesión que se viene en el país, aseguró que va a afectar a todo el mundo, pero que "Argentina es más frágil económicamente que la mayor parte de los países, porque tiene más inflación, menos moneda y poco crédito".

"Argentina es el país más ambiguo del mundo, porque pretende una solución de país menos desarrollado, como los del África subsahariana, siendo un país medio, emergente, y estando en el club de los ricos. Tenemos características de los tres grupos y no somos relevantes como para que nos presten atención", sentenció.