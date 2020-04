Los 7 consejos de Harvard para salir a la calle con los niños durante la pandemia por coronavirus

Los expertos aconsejan que para conseguir salidas seguras hay que llevar una mascarilla y alcohol en gel en el bolso, y mantener la distancia social

La Universidad de Harvard expuso una serie de recomendaciones para salir a la calle con niños en el marco de la pandemia por Covid-19. En 7 puntos, la médica pediatra en el Boston Children’s Hospital y profesora en la Harvard Medical School, autora, Claire McCarthy, destacó los aspectos más importantes para tener en cuenta a la hora de salir de casa con un menor.

En varias provincias argentinas están empezando a salir como consecuencia del mensaje del el presidente Alberto Fernández en su último anuncio cuando afirmó que cualquier persona podría hacer uso de una salida diaria recreativa, no deportiva, de una hora y en un espacio de 500 metros a la redonda, si el gobernador o intendente lo consideraba adecuado.

Según Harvard, salir puede ser una gran idea para la salud física y mental, pero como con todo lo demás en estos días, esta actividad debe hacerse de manera segura.

Estas son las siete recomendaciones que plantean estos expertos:

1) Tené cuidado con todo lo que tocás desde que salís hasta que volvés a casa. "Por ejemplo, con los botones del ascensor o a los pomos de las puertas", citan los expertos. También proponen un juego para hacer con los niños y niñas: "Imaginar que todas las superficies están muy calientes y necesitas protección para tocarlas, como puede ser llevar guantes o tener un pañuelo de papel a mano".

2) Siempre llevar consigo un alcohol en gel, "de esta manera podrás lavarte las manos, siempre que lo desees".

3) Elegir un sitio en el que haya la menor cantidad de gente para pasear: "Puede ser algo difícil en las zonas urbanas, pero siempre se puede encontrar un rincón".

4) Mantener siempre la distancia mínima de dos metros cuando salgas a la calle.

5) Salir a la calle solo con gente que convive. "Es tentador encontrarnos con nuestra familia, mientras paseamos", prosiguen los expertos, "y puede que los niños tengan un problema grave con esto, porque estén deseando hablar con niños o ver a sus amigos".

6) No toques cosas. Solo se puede caminar, "no está permitido subirse a un tobogán, sentarse en un banco ni compartir el balón". La razón esencial es porque no se sabe quién lo ha tocado y cuándo. Para los expertos, tener un alcohol en gel a mano es vital para cuando a los niños y a otras personas se les olvida este punto.

7) Lleva consigo una mascarilla. "Lo mejor es que se quede en tu bolso junto con las botellas de agua y algo de comida", prosiguen los autores, "pero si en algún momento no puedes mantener la distancia de seguridad de dos metros, siempre puedes sacarla y ponértela".

De acuerdo con las asociaciones de pediatría de EE UU y de España, los menores de dos años no deben llevar mascarilla por razones de seguridad, pero "para los demás, no está de más llevarla, por si acaso", concluyen.