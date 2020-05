En medio de la cuarentena, Javier Milei y Miguel Boggiano fueron denunciados: de qué se los acusa

Los economistas Javier Milei y Miguel Boggiano fueron denunciados por "instigación a cometer delitos" luego de haber convocado a través de las redes sociales a la "Marcha de los barbijos 7M", como un repudio a la posible extensión de la cuarentena más allá del 10 mayo.

Los dos habían estado promoviendo el cacerolazo que se llevó adelante este jueves por la tarde, sin los resultados esperados.

Boggiano había dicho en su cuenta de Twitter: "El 11 de mayo saldré a la calle y voy a empezar a hacer vida ‘normal’. Me hartaron con las extensiones. No voy a tolerar una más. El efecto benéfico de estar en casa, si existió tal cosa, quedó matemática y dinámicamente en el pasado. #BastaDeCuarentena".

