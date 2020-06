Escándalo en barrio cerrado de Pilar: armó cumpleaños clandestino y escondió a los invitados en el baúl del auto

Una mujer de 30 años organizó un festejo y decidió ingresar invitados ocultos en el baúl de un vehículo. La maniobra fue captada por cámaras de seguridad

El período de cuarentena sigue exponiendo comportamientos insólitos de algunos ciudadanos que rompen las reglas del todavía vigente aislamiento social con fines festivos.

Tras el "baby shower de Necochea", que derivó en un contagio masivo que afectó incluso a embarazadas y bebés, ahora se conoce el caso de un cumpleaños clandestino en un barrio cerrado de Pilar.

Las cámaras del country La Campiña registraron cómo una mujer ingresó personas escondidas en el baúl de su auto. Eran los invitados al cumpleaños de su hijo.

Violó la cuarentena: ¿qué pena le cabe?

Las imágenes se hicieron públicas este viernes y circularon por los canales de TV. Sin embargo, el hecho ocurrió el lunes de la semana pasada, alrededor de las 17 hs.

La autora del hecho es una mujer de 30 años y estaría incurriendo en el delito de violación de la cuarentena impuesta por el Gobierno nacional. Por esta razón, de llegar a judicilizarse -al conocerse el hecho, los vecinos o la propia administración del barrio podrían presentar denuncias- la implicada deberá enfrentar una causa ante la Justicia Federal.

El cumpleaños clandestino se habría llevado a cabo en una vivienda ubicada entre las calles Las Glicinas y Los Jazmines, a pocos metros del kilómetro 52 de la ruta 8, en Pilar.

En las imágenes de la cámara de seguridad se puede ver cuando la mujer sale del lugar en un auto Fiat 500 junto a su hija menor de edad sentada en medio de los asientos. Luego regresa al barrio con su cargamento secreto: los invitados apiñados en el baúl del pequeño vehículo italiano.

Entrada del barrio cerrado La Campiña, ubicado en Pilar.

"En el chat interno del barrio la mujer refirió que festejó el cumpleaños de su hijo pero solo con los residentes en la vivienda (7 personas –el matrimonio, 3 hijos y dos primos que cumplen cuarentena en el lugar)", detalla el parte policial acerca del episodio.

¿Será denunciada? La administracion del barrio no la denunció porque "en el lugar no se constanta infracción alguna". En tanto, según afirmó la guardia de seguridad, no se notaron quejas de los vecinos, según señala Clarín.

Festejo sin tapabocas

En el video, que por estas horas ya circula en las redes sociales, se puede apreciar que ninguno de los implicados en la violación de la cuarentena usan tapabocas. Tampoco, como resulta evidente, respetan una distancia mínima de seguridad, por lo que estarían expuestos a la transmisión de coronavirus.

Violación de cuarentena in fraganti: fueron captados por cámaras de seguridad.

Las imágenes del video retratan el final del cumpleaños. Cuando los invitados al festejo clandestino, tras pasar la guardia de seguridad y ya en la calle, se bajan del baúl del auto de la mujer y se suben a otro vehículo. Aparentemente, para dirigirse a sus casas u otros destinos.

El coronavirus todavía no decrece en Argentina

Ocho nuevas muertes por coronavirus se confirmaron en la mañana de este sábado en todo el país, por lo que ya son 656 los fallecidos por esta enfermedad, mientras que 22.020 son los contagiados, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

Según el reporte de la cartera sanitaria se trata de siete mujeres, tres de 79, 82 y 88 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); una de 82 años, residente en Chaco; una de 52 años, de La Rioja; y dos de 52 y 78 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y un hombre de 61 años de Río Negro.

El total de casos confirmados en Argentina es de 22.020, de los cuales 656 fallecieron.

Respecto a los confirmados, 983 (4,5%) son importados, 9.219 (41,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 8.141 (37,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Del total de casos (22.020), el 49,5% son mujeres y el 50,5% son hombres, mientras que a la fecha, el total de altas es de 6.909 personas.

En tanto, el sábado fueron realizadas 4.635 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 193.923 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 4.273 muestras por millón de habitantes.