Afirman que es imposible aun evaluar el impacto de las salidas a correr en las estadísticas de contagios

Este lunes habrá una reunión entre los ministros de Salud de la Capital y de Provincia de Buenos Aires. Podrían definir dar marcha atrás con la apertura

En la actual etapa de la cuarentena, que termina el 26 de junio, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires permitió las salidas con los chicos durante los fines de semana y también las actividades deportivas por la noche todos los días.

Estas medidas le valieron a la administración de Horacio Rodríguez Larreta muchas críticas de todo el espectro político, por relajar el aislamiento social en la etapa de mayor contagio, cuando no se alcanzó aún el pico de la curva epidermiológica.

Los videos de la multitud de personas haciendo running a partir de las ocho de la noche en Palermo fueron como echar gasolina al fuego, y recrudecieron las críticas una vez que siguieron conociéndose los datos estadísticos de contagios.

El último parte del Ministerio de Salud de la Nación, del domingo por la noche, dio más de 1200 nuevos casos positivos de COVID-19 desde la última medición, 31.577 acumulados en total en el país, y 14 nuevas muertes. La Ciudad de Buenos Aires es la región con la mayor cantidad de casos confirmados acumulados (14.707), seguida de la Provincia de Buenos Aires (13.196).

El lunes hubo grandes aglomeraciones de runners en la Ciudad

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Salud porteño afirmaron a Clarín que matemáticamente, no es posible que los casos que se le atribuyen a los running se vean reflejados tan rápidamente en las estadísticas.

"Aunque no estoy totalmente de acuerdo con este tipo de actividad recreativa, el período de incubación es de 4 a 6 días. Es decir, si una persona que volvió de correr el lunes, recién el viernes por la noche tuvo los primeros síntomas, lo que implica que recién el sábado por la noche se habrá efectuado los test", explicó el doctor Lautaro de Vedia, médico infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Según muchos especialistas, la probabilidad de contagio en el transcurso de la práctica de una actividad como el running es baja. No obstante, es importante aclarar que el tiempo en que se podría saber si los corredores y otros deportistas tienen coronavirus es de entre 6 y 10 días aproximadamente. A partir del sexto día se podría detectar la presencia del virus en el cuerpo, para lo cual es necesario hacer un test de PCR (reacción en cadena de polimerasa), que son los que actualmente se están realizando en todo el mundo.

Pero para acceder al test el paciente debe presentar sintomatología compatible con la clasificación de caso sospechoso de Covid-19, dado que en Argentina no se realizan pruebas de rutina a la totalidad de la población. Esta recomendación está avalada por la Organización Mundial de la Salud y se ha seguido en muchos países.

De acuerdo al período de incubación del virus, sumado al tiempo que se tarde en realizar el test, los casos surgidos a partir de la práctica de ejercicio que comenzó el lunes se podrían ver a los 10 días aproximadamente.

Más allá de la polémica sobre las salidas a correr, lo cierto es que se dispararon los nuevos contagios en la zona Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y por eso se están evaluando medidas para endurecer las restricciones de circulación incluso antes del 26 de junio. Para ello, este lunes se reunirán los titulares de las carteras de Salud de la Ciudad y la Provincia, Daniel Gollán y Fernán Quirós.

Críticas y fuego amigo

Axel Kicillof y Alberto Fernández criticaron las salidas a correr que permitió el gobierno de Rodríguez Larreta

Tanto el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como su viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, salieron a criticar la habilitación de las salidas para actividades deportivas, argumentando que conducirán a un mayor número de contagios.

"Para empezar no me gusta el nombre. Nuestro vocabulario es amplio para hablar de la gente que corre. Hablando en serio, me parece que fue un intento de generar actividad física, Larreta me lo explicó. Pero hay que ver los resultados que tuvo. Leía en el diario el País, que es un medio no kirchnerista, que cuando uno corre, como respira más fuerte, se requieren diez metros de distancia. Es muy difícil de controlar eso. No quiero analizar medida por medida. Solo digo: a más contagios, menos movilidad. Esa tiene que ser la regla", dijo el gobernador bonaerense este fin de semana.

Incluso el presidente Alberto Fernández reflexionó que "deberíamos estar en la fase 1, que es la cuarentena absoluta", y dijo que cuando vio los videos que mostraban a la multitud de runners corriendo en Palermo, le envió un mensaje a Rodríguez Larreta. "Le escribí y le dije ‘esto está mal’. El me habló de la demanda y las ganas de ir a correr... todos tenemos ganas de salir, de comer un bife con un amigo, de ir a almorzar con la familia, yo quiero ir a la cancha más que nadie. Pero si hay más contagios, hay que cerrar", reveló el mandatario.

Fernández afirmó que el mayor problema que tiene el Gobierno en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires es la presión de los ciudadanos por liberar actividades. "Yo lo comprendo, pero se traduce inexorablemente en contagios y muertes, y eso es lo que no quiero que ocurra", expresó.

"No debería ser como vimos. Los runners que corran en fila deben hacerlo sabiendo que tienen que dejar 4 metros libres con quien va adelante y quien va atrás debe respetar sus cuatro metros. La explicación es que cuando uno de ellos tose o estornuda, elimina las microgotas (eventualmente, con coronavirus) a mayor distancia, por la fuerza al expectorar. El otro punto es que los runners que corren al costado de otros runners, no deberían hacerlo en grupo. Sube el riesgo de contagio al estar cerca", resaltó a Clarín Eduardo López es uno de los infectólogos que integran el comité de expertos al que consulta el presidente Alberto Fernández.

El ministro de Salud porteño aceptó las críticas a las salidas deportivas que permitió la Ciudad

El ministro de Salud porteño fue consultado sobre los dichos del Alberto Fernández. "Al presidente le estamos eternamente agradecidos, siempre nos ha acompañado y siempre nos ha ayudado", sostuvo Quirós .

"Nosotros de la mirada del otro siempre aprendemos; por eso, a las críticas con buenas intenciones le damos la bienvenida. No olvidemos que estamos hablando y tratando un tema nuevo para todos", explicó el funcionario porteño. "Entiendo que cuando hace un comentario el presidente está tratando de ayudar", agregó Quirós

Pero también insistió: "No hay que confundir a la gente y querer mezclar el aumento de casos por la mala imagen que se pudo ver el lunes, eso no es hablar con claridad".

Cómo son las salidas a correr

Cómo es el protocolo para salir a correr en la Ciudad de Buenos Aires

Para tratar de garantizar la seguridad y la salud de las personas que quisieran salir a correr o a hacer otro tipo de ejercicio, desde el Gobierno de la Ciudad se diseñó un protocolo.

Publicado en la web oficial del gobierno de CABA, consta de una serie de pautas que los ciudadanos deben seguir para caminar, correr, andar en rollers o en bicicleta por los parques urbanos.

El horario es de 20 a 8 hs, los siete días de la semana, de manera indistinta y sin restricciones por DNI como había hasta aquel momento. Esa franja tiene como objetivo evitar que la circulación de personas que hagan ejercicio se crucen con el resto de los habitantes de CABA que salgan a hacer sus actividades regulares -trabajar, llevar a sus hijos a la casa de sus padres o madres, hacer compras-.

Otro de los puntos importantes son las distancias entre personas. De acuerdo a la web del Gobierno de la Ciudad, la separación entre individuos varía en función del tipo de actividad que se realice.

Caminata: 5 metros

Correr/running: 10 metros

Bicicleta: 10-20 metros dependiendo de la velocidad de rodado

Para otras actividades, que impliquen desplazamiento tales como rollers, patines o similares, 10 metros

Distancia lateral entre personas que realizan las actividades permitidas: 2 metros

Luego de ver las aglomeraciones de deportistas en los principales parques de la Ciudad, el gobierno decidió realizar cortes programados de calles en esas áreas para dar más espacio a quienes salen a corer o caminar para mantener las mencionadas distancias.

Los cortes son en los Parques Lezama, Avellaneda, Saavedra, Centenario, Patricios, Chacabuco, Tres de Febrero y Rosedal.

También la Policía de la Ciudad desplegó efectivos de a pie, motorizados, en cuatriciclos y patrulleros en todas las comunas, con especial énfasis en parques, plazas y zonas donde suele realizarse actividad física.