Se recuperó de coronavirus pero recibió una factura médica de u$s400.000

Algunos de los ítems son cuatro entradas que simplemente dicen "Médico - Cuidado Cardíaco". Cada una de ellas oscila entre 41.000 y 82.000 dólares

Janet Méndez comenzó a recibir facturas poco después de regresar en abril a la casa de su madre desde el hospital Mount Sinai Morningside, donde estuvo a punto de morir a causa de la Covid-19.

Primero, había una por 31.165 dólares. Incapaz de trabajar y con dificultades para caminar, Méndez decidió dejar de pensar en las facturas y centrarse en su recuperación.

La siguiente fue imposible de ignorar: una factura por 401.885,57 dólares, aunque señaló que el hospital reduciría la factura en 326.851,63 dólares como "beneficio de asistencia financiera". Pero eso dejó una cuenta de más de 75.000 dólares.

"Oh Dios mío, ¿cómo voy a pagar todo este dinero?": Méndez, de 33 años, recordó haber pensado. La respuesta le llegó en un segundo: "No voy a poder pagar todo esto". Méndez es optimista con que su compañía de seguros cubrirá gran parte de los costos, pero sólo después de que recibiera una serie de llamadas acosadoras del hospital sobre el pago.

Un portavoz del hospital dijo a The New York Times que Méndez recibió erróneamente una factura que debería haber ido directamente a su compañía de seguros o al gobierno. Se supone que los pacientes de coronavirus, a través de una serie de paquetes de ayuda federal, están en gran parte exentos de pagar por la mayor parte de su cuidado.

Pero es probable que se cometan errores, sobre todo teniendo en cuenta el número de personas que han perdido recientemente su seguro médico en medio de una recesión económica y la pérdida generalizada de empleos.

Y cuando estos ocurran, los pacientes como Méndez serán los que tengan que resolver el complicado proceso de facturación en un momento en el que todavía se están recuperando de Covid-19.

Te puede interesar El Gobierno se prepara para extender la cuarentena: esta es la nueva fecha que se evalúa

La atención de salud es muy cara en los Estados Unidos.

"Estamos ante un tsunami", dijo Elisabeth Benjamin, vicepresidenta de la Sociedad de Servicios Comunitarios de Nueva York, que está tratando de ayudar a Méndez a reducir su factura. "El terremoto ha golpeado, y ahora estamos esperando que las facturas lleguen."

Cuando Méndez superó el shock inicial y examinó su factura más de cerca, se sorprendió de lo vago y arbitrario que parecían los cargos. Se le facturaron 3.550 dólares por "gastos de hospitalización" y otros 42.714,52 dólares por "farmacia", pero sin ningún desglose de los medicamentos que recibió ni del costo de cada uno de ellos.

Imprecisiones de los hospitales

Méndez dijo que la factura debería haber sido al menos detallada, con una lista de cada medicamento que se le estaba cobrando - y el precio. Después de todo, estuvo inconsciente durante gran parte de su hospitalización. "No sé qué medicamentos me pusieron", dijo. "No puedo decir que hicieron esto o que no lo hicieron".

La mayoría de las partidas de la factura del hospital son vagas. Algunas de las más caras son cuatro entradas que simplemente dicen "Médico - Cuidado Cardíaco". Cada una de ellas oscila entre 41.000 y 82.000 dólares.

Parte de la confusión fue que Méndez había cambiado recientemente de aseguradora de salud, y había llegado al hospital luchando por respirar y sin la información de su nuevo seguro. El departamento de facturación del hospital concluyó que no tenía seguro y le envió una factura directamente.

Te puede interesar Nuevos remates online de autos baratos: subastan modelos Chevrolet, VW y Mercedes Benz

"Para ser claros, ni este paciente ni ningún paciente de Mount Sinai debe recibir una factura ni se espera que pague directamente por su atención de COVID-19", escribió un portavoz del Sistema de Salud de Mount Sinai, Jason Kaplan, en un correo electrónico, describiéndolo como un error aislado.

Mientras que las facturas médicas desorbitantes no son nada nuevo, los pacientes de la Covid-19 se supone que están en gran parte exentos. Durante la hospitalización de Méndez, un enorme paquete de rescate de los hospitales estaba tomando forma.

En la ciudad de Nueva York, los hospitales recibieron más de 3.000 millones de dólares en pagos federales el mes pasado como parte de una ronda temprana de pagos de rescate. El hospital donde Méndez fue tratado, el Mount Sinai Morningside (antes Mount Sinai St. Luke's), recibió al menos 63,7 millones de dólares.

Los dólares federales se destinan a ayudar a compensar a los hospitales y proveedores de salud por el gasto de tratar a pacientes de COVID-19 como Méndez. El dinero también se destina a ayudar a compensar los ingresos que los hospitales perdieron cuando los procedimientos electivos fueron cancelados y los pacientes no COVID disminuyeron.

El dinero viene con algunas condiciones destinadas a proteger a los pacientes de la deuda médica. Por ejemplo, no se permite a los proveedores de atención de la salud solicitar un pago adicional a los pacientes con seguro médico que recibieron atención en un hospital fuera de la red. Tampoco pueden "facturar el saldo", es decir, facturar al paciente la diferencia entre lo que el seguro pagará y los cargos del hospital.

Pero las protecciones no aíslan completamente a los pacientes. Incluso si un hospital acepta dinero federal, algunos de los médicos que tratan a los pacientes allí pueden enviar sus propias facturas a los pacientes directamente.

La atención médica fue desbordada en New York por la pandemia.

Méndez recibió una factura separada del hospital. Los doctores que la atendieron individualmente cobraron entre 300 y 1.800 dólares por cada día. Algunos días, cuatro médicos diferentes le facturaban el tratamiento.

Dependiendo de su plan de seguro, los pacientes pueden tener que seguir pagando copagos, deducibles y un porcentaje de la factura, que puede ascender a miles de dólares, aunque algunos planes pueden limitar los gastos , dijo Jack Hoadley, investigador de políticas de salud de la Universidad de Georgetown. Y significativamente, algunas de las condiciones impuestas con los fondos de rescate se aplican sólo a los pacientes con seguro.

Los hospitales pueden buscar el reembolso del gobierno por tratar a los pacientes sin seguro a través de un proceso diferente. Pero puede resultar que los pacientes sin seguro sigan recibiendo facturas. Méndez ha presentado la factura a Cigna, su nueva aseguradora, y ha dicho que se le ha hecho creer que su parte será inferior a 10.000 dólares.

Al igual que otros miles de pacientes gravemente enfermos de Covid-19 en la ciudad de Nueva York, Méndez, una administrativa de una franquicia de Domino's Pizza, había sido profundamente sedada y se le había colocado un respirador para mantenerla respirando poco después de llegar al hospital el 25 de marzo. Estuvo en el hospital durante 19 noches.

Cuando se despertó, no podía recordar su propio nombre o dónde estaba, dijo en una entrevista. Pasaron uno o dos días antes de que su memoria regresara y su confusión se desvaneciera. Cuando le dieron el alta, una ambulancia la llevó a la casa de su madre.

Al principio, su madre trató de ocultarle las facturas. Pero entonces Méndez dijo que empezó a recibir llamadas del Monte Sinaí preguntándole cómo pensaba pagar. Ella tiene la esperanza de que el seguro cubra la gran mayoría de los cargos. Pero también le preocupa que lleguen más facturas.

"No he visto nada que diga 'ambulancia'", dijo, preguntándose si le iban a cobrar por el viaje al hospital. Entonces recordó que también salió del hospital en ambulancia. "Tal vez me cobren por los dos".