Insólito robo en Córdoba: a "baldazos" se llevaron 23 mil kilos de soja de un silobolsa

. El productor damnificado dijo que encontraron baldes y señales de que un camión ingresó para llevarse la mercadería valuada en 400 mil pesos

Un grupo de delincuentes rompió un silobolsa en un campo ubicado en la localidad de Cruz Alta, en Córdoba, y robó "a baldazos" 23 mil kilos de soja valuado en unos 400 mil pesos.

El robo tuvo características llamativas ya que los ladrones habrían utilizado un camión que arrimaron cerca del lugar donde estaba guardada la mercadería y utilizando baldes cargaron esa importante cantidad de kilos.

"En el lugar hemos detectado las huellas del vehículo y también un montón de baldes que utilizaron supuestamente para cargar toda la soja, a baldazos. Arrimaron el camión y se llevaron todo lo que había en ese silobolsa, no es un hecho vandálico, es un robo", dijo Jorge Bisio, el productor agropecuario afectado, en diálogo con Cadena 3.

Bisio aseguró que hizo "una exposición en el destacamento local, pero no la denuncia porque hay pronóstico de lluvia y decidí a cargar los granos ya que puedo perder el resto. De lo contrario, tendría que haber dejado todo como está para el peritaje".

"Y para ser sincero, una vez que se fue un camión con la soja, no lo encontrás más. Hace 10 años me robaron un tractor nuevo, me cansé de hacer denuncias y nunca tuve noticias", apuntó el productor agropecuario.

¿Qué son los silobosas?

El silobolsa es un implemento agrícola para el acopio de granos (cereales y oleaginosas) que consiste en una amplia bolsa plástica donde almacenar la cosecha hasta que sea necesario transportarla para su comercialización.

Si bien la silo bolsa se inventó en Alemania para almacenaje de forraje, fue en Argentina donde cobró gran desarrollo la tecnología para todo el embolsado de granos.

Esta tecnología fue introducida en el país en el año 1994 y a partir del año 1995 se comenzaron a realizar, por el INTA, los primeros ensayos en la Argentina. Desde sus comienzos se usó con escasos conocimientos técnicos debido a la poca información a nivel local e internacional que se disponía.

Uno de los científicos del INTA que participó del desarrollo, el ingeniero agrónomo Cristiano Casini explicó que "con la crisis de 2001 el productor agropecuario desconfió del sistema financiero y económico y también quiso retener los granos en el campo".

El silobolsa, una herramienta fundamental para el acopio de soja

"Así comenzó la demanda de tecnología para almacenar granos sin ninguna infraestructura disponible. Allí fue cuando sacamos el as de la manga y presentamos al productor la bolsa plástica como un sistema posible para almacenar granos. Desde el INTA se potenció la investigación, y concretamos un acuerdo con las tres empresas fabricantes de bolsas plásticas que existían en aquel entonces. Este convenio lo coordiné yo mismo hasta 2010. Como producto, se determinó la tecnología para almacenar granos de todo tipo: trigo, sorgo, maíz, girasol, soja, poroto, cebada cervecera, arroz y fertilizantes", dijo Casini.​

En 2004, se concretó un Convenio de Vinculación Tecnológica entre el INTA y las principales empresas fabricantes de bolsas plásticas en el país, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de esta tecnología mediante la investigación y experimentación aplicada.

Esta decisión de las empresas Industrias Plásticas por Extrusión S.A. (IPESA), Plastar San Luis S.A. (Plastar) y Venados Manufacturas Plásticas S.A. (Inplex Venados) fortaleció en forma enérgica la investigación en almacenamiento de granos en bolsas plásticas.​

Desde entonces la Argentina se convirtió en un productor y exportador líder en silo bolsas. En 2013 se exportaron embolsadoras y extractoras por 13 millones de dólares, principalmente a Brasil, Canadá, Chile, Alemania y Australia, así como bolsas por un monto aproximado de 27 millones de dólares. En este caso, el 50% se vendió a Brasil y el resto a Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Chile, Sudáfrica, Colombia y Ucrania.