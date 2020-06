Chile: Despegar concentra casi el 70% de los reclamos a agencias de viaje

Desde que comenzó la emergencia sanitaria, el mercado del turismo y transporte ha sido uno de los más reclamados por parte de las personas en el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) en Chile.

De acuerdo con cifras obtenidas por la Ley de Transparencia del vecino país, entre el 1 de marzo y el 25 de mayo, se habían ingresado 4.173 reclamos dirigidos a agencias de viaje. De ellos, la empresa con más requerimientos es Despegar, con 2.907 reclamos que equivalen al 69,7% del total.

Le sigue Viajes Falabella con 521 (12,5%), agencia que justamente fue adquirida por Despegar el año pasado.

Sumadas ambas empresas, llegan hasta 3.428 reclamos y concentran el 82% de los reclamos dirigidos a agencias de viaje.

El resto de los actores tiene cifras considerablemente menores, inferiores al 4%. A Flourish chart Un damnificado le explicó al sitio Chócale que tenía un viaje programado a Europa en mayo con fines personales. Lo había comprado en Despegar.

Despegar tiene cientos de reclamos en Chile por no dar respuesta a sus clientes

Sin respuesta a clientes

"A mediados de marzo me informaron que mi vuelo estaba cancelado. Me acerqué a la sucursal en Providencia, donde me dijeron en recepción que ni siquiera podía subir porque no me iban a atender. Traté de comunicarme con el call center y fue imposible, el servicio estaba colapsado", cuenta al mencionado sitio trasandino.

Luego de varias semanas intentando comunicarse con la empresa, ingresó un reclamo al SERNAC. Patricio sabía que LATAM estaba cursando devoluciones a sus pasajeros, y esa posibilidad también fue extendida a las agencias. Sin embargo, Despegar le dijo que solo podría devolver el pasaje con una alta penalización (25%) o cambiar el pasaje para viajar antes de febrero de 2021, aseguró.

Todo pese a que el vuelo se encontraba cancelado por la aerolínea, y por lo tanto, el servicio contratado no se estaba entregando. Los reclamos contra Despegar, en el vecino país, también abundan.

Consultada por este medio, LATAM Airlines explicó que "flexibilizó sus condiciones de compra en apoyo de aquellos clientes afectados por restricciones de viaje y cierre de fronteras en el marco de la pandemia de COVID-19. Tanto cambios como devoluciones aplican de la misma manera para compras realizadas en agencias de viaje".

En Argentina, la empresa despidió a cientos de empleados, a los que le anunció la medida por videoconferencia

En Argentina

La crisis en Despegar.com continúa. Ahora suspendió los contratos de cerca de 250 trabajadores y los damnificados fueron informados a través de una videoconferencia. Días atrás, la compañía ya había despedido a cientos de empleados y reducido un 30% los salarios.

De acuerdo a un estimativo realizado por los propios trabajadores, 40 trabajadores fueron suspendidos en Córdoba y cerca de 200 en Buenos Aires.

Ex empleados de la empresa dedicada al turismo indicaron que los representantes de la compañía le comunicaron la decisión a los trabajadores afectados por medio de una videoconferencia.

La totalidad de los suspendidos se desempeñaba en el sector de sistemas, un perfil del que en el último tiempo la OTA hacía el grueso de su reclutamiento.

A inicios de abril ya se ha despedido a 400 empleados en la región y se redujo el sueldo del 30% de la plantilla hasta septiembre como otras firmas competidoras. La medida fue acordada con el Sindicato de Comercio y también fue comunicada por vías informales.