Longobardi y el endurecimiento de la cuarentena: "El agotamiento es muy severo y no funcionaría"

Para el periodista, el Presidente realiza algunos comentarios que no tiene ninguna conexión con la realidad de la cuarentena ni de la pandemia

Marcelo Longobardi aseguró que "el agotamiento es muy severo" en la sociedad y que si el Gobierno impone una cuarentena más estricta en el ámbito del AMBA, "esa idea da la impresión de que no funcionaría".

"El Presidente dijo que 'no vaya a ser cosa que todo el esfuerzo que hemos hecho sea inútil porque salimos a correr, a tomar cerveza o a mirar vidrieras'. Es un comentario que me llamó la atención porque no tiene ninguna conexión con la realidad de la cuarentena ni de la pandemia", dijo el periodista en su editorial en Radio Mitre.

Y agregó: "Vayan buscando un argumento más interesante porque el agotamiento es muy severo y, si el Gobierno impone una cuarentena más estricta, esa idea da la impresión de que no funcionaría".

Para el conductor del programa Cada Mañana, hay un contrapunto entre la Ciudad, que "busca evitar volver a la Fase 1 de la cuarentena" y la Provincia, que "quiere volver a cerrar todo ya".

Boudou

Te puede interesar Feinman y una impactante teoría sobre lo que busca hacer Cristina Kirchner con Macri

Por otro lado, Longobardi hizo referencia a un reclamo por 17 millones de pesos que le hizo Amado Boudou al Estado en concepto de retroactivo de su pensión como vicepresidente de la Nación. "Esto lo ha pedido Carlos Zannini en su condición de abogado del Estado, me imagino que subordinado al presidente Alberto Fernández", afirmó.

"Estaría bueno que el presidente revise esta decisión de compensar a Boudou con 20 palos", reclamó.

Para Longobardi, "el presidente debería revisar la decisión de compensar a Boudou con 20 palos"

Postergación de la deuda

El periodista también habló de "la postergación que tiene el tema de la deuda" y afirmó que se sigue "jugando con los plazos al límite". También dijo que "no tenemos por qué pensar que va a pasar algo distinto el 24 de julio" y criticó al ministro de Economía.

Te puede interesar Cómo es y cuánto cuesta el auto eléctrico argentino del que ya se vendieron 30 unidades

"Desde que esto arrancó con el difuso ministro Guzmán hasta ahora, no pasó nada", criticó.

Por último, respecto a la expropiación de Vicentin, aseguró que "aparentemente todo se enfrió un poco", que "la solución Perotti que apareció el viernes no tiene mayor diferencia que la solución Fernández" y que "lo que puede estar pasando en el fondo es que los votos en el Congreso no están".

En esos términos, se despachó también contra los que criticaron el reclamo de la gente en el banderazo del sábado. "Se ha dicho en la prensa más oficial, imagino tomado de fuentes oficiales, que la gente que se ha manifestado es gente que busca volver a un país que no tenga cuarentena, no tenga hospitales, no tenga científicos ni salud pública. El intelectual José Pablo Feinmann dijo que 'la gente que protesta con cacerolas es porque no tiene aviones, sino atacarían la Casa Rosada'", relató.

"A mí me parece que no hay experiencia internacional importante de compañías que han enfrentado quiebras grandes o problemas financieros, sólo en Argentina convertimos un concurso de acreedores en un problema institucional. Shakespeare decía a través de Hamlet que hasta la locura tiene un método. Esto se aplicaba en la Argentina porque los Kirchner mostraban una locura metódica", sentenció.

El periodista se preocupó por la locura general desatada por el caso Vicentin

Y concluyó: "Acá hay un poco de locura, pero ahora sin método. Es una especie de locura general. En un asunto en el caso de Vicentin donde debiera actuar gente profesional. Evidentemente los gestores de la compañía han fracasado, debiera haber un acuerdo entre los acreedores, los dueños y la compañía para contratar un Galuccio, un Stenssoro, un Lacoca, para que rápidamente cambie el rumbo. Se ve que es evidente que hay otras cosas detrás".