Longobardi, sobre la cuarentena estricta: "Suponen que la gente está de joda"

El periodista cuestionó en duros términos el nuevo impedimento para realizar actividad física en la Ciudad de Buenos Aires y apuntó con todo

Marcelo Longobardi se refirió al endurecimiento de la cuarentena a partir del 1º de julio para frenar el avance del coronavirus Covid-19, cuestionó en duros términos el nuevo impedimento para realizar actividad física en la Ciudad de Buenos Aires y a los expertos que hablan de "relajamiento social".

"Es obvio que no se ha encontrado ninguna relación entre los runners, la actividad física al aire libre, y la extensión de la pandemia . Pero la imbecilidad es ciega. Es una condición intrínseca, no razona, no incorpora argumentos vinculados al sentido común", consideró el conductor de Cada mañana (Mitre), y se preguntó: "¿Será el último esfuerzo que pide el Gobierno?".

Más adelante, comentó las opiniones que han formulado algunos integrantes del equipo de científicos que asesora al presidente Alberto Fernández relacionados al aumento de casos de coronavirus. "Los expertos han advertido que esto pasa por el 'relajamiento social'. No sé a qué los expertos llaman 'relajamiento social'. Los virólogos, epidemiólogos, infectólogos, suponen que el relajamiento social es un modo de la diversión pública", criticó.

Te puede interesar Paso por paso, lo que tenés que saber para solicitar la tablet del Gobierno: quiénes pueden hacerlo y cómo

"Las personas tienen una vida al margen de la cuarentena, eso implica ir al supermercado, al banco, tratar de trabajar. 'Relajamiento social' me suena a que los expertos suponen que la gente está de joda. Eso está lejos de la realidad. El laboratorio es una cosa y la vida social es otra", sostuvo, y volvió sobre el tema de la actividad física al aire libre: "Todos los documentos que se han publicado dan cuenta de que el aire libre es el lugar menos dramático de todos, peor es un geriátrico, un hospital o una casa", finalizó.

El periodista cuestionó a los que hablan de "relajamiento social" tras 100 días de cuarentena

Más restricciones

Te puede interesar Sol Pérez y Romina Malaspina lograron que Canal 26 desplace en el rating a TN

El presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, anunciarán la extensión de una cuarentena "estricta" hasta el 17 de julio.

En concreto, se trata de avanzar en mayores restricciones a la movilidad que permitan "una fuerte merma en la circulación" en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El fundamento de esta decisión es la evolución de la situación epidemiológica en dicha área, tanto en la multiplicación de casos como en la contagiosidad del virus.

Se volverá a restringir la actividad física en los espacios públicos

El Gobierno porteño dará marcha atrás con los permisos para la actividad deportiva en la Ciudad, habilitará sólo la apertura de comercios "esenciales" y mantendrá las salidas recreativas en el fin de semana como parte de las medidas para la nueva fase del aislamiento social obligatorio por el coronavirus que -informaron- comenzará el 1 de julio.

Por otra parte, darán de baja la autorización para hacer ejercicios físicos en parques y plazas, que había comenzado el lunes 8 de junio y despertó cuestionamientos en las primeras jornadas ante la aglomeración de personas en esos espacios.