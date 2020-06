Echaron al funcionario de Tigre que violó la cuarentena para jugar al paddle

Se trata de Fernando Lauría, hasta hoy secretario general del Municipio. Había quedado detenido junto a otras 15 personas por romper el aislamiento

El intendente de Tigre, Julio Zamora, echó a un funcionario municipal que el fin de semana protagonizó un escándalo: fue a jugar al pádel a un club de Pilar en medio de la cuarentena estricta que rige en el Área Metropolitana por la pandemia de coronavirus.

Se trata de Fernando Lauría, hasta hoy secretario general y de Economía de Tigre. Fue una de las 16 personas que quedaron detenidas por la Gendarmería el domingo en el Club Atlético Pilar luego de que un vecino realizara una denuncia anónima a la línea 134. Durante el operativo, ordenado por el juez de Campana Adrián González Charvay, también se secuestraron cinco vehículos.

Además de Lauría, fueron detenidos el coordinador de la escuela municipal de tenis, Claudio Herrera, y varios particulares: Jorge Marcelo García, Jorge Francisco Correa, Matías Ezequiel Maidana, Jonatan Marcelo Correa, Daniel Fabián Córdoba, Adrian Chanteiro, Alfredo Drago, Felipe Llerena, Francisco Ulloa, Ignacio Amuñi, Gustavo Melnyk y Sergio Torres.

A todos los detenidos se les abrió una causa judicial

Investigación judicial

Lauría no habría sido el único funcionario que estuvo en el lugar. El presidente del club, Marcelo Pérez, aseguró que el ex tenista y actual subsecretario de Deportes porteño, Luis Lobo, también participó de una suerte de mini torneo. Además, ubicó en el lugar a Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri.

Por lo pronto, la Justicia incautó videos de las cámaras de seguridad para corroborar si hubo más personas que violaron la cuarentena y realizaron una actividad que está prohibida en medio del distanciamiento social y obligatorio.

Lauria dijo que renunció y le pidió perdón a los vecinos de Tigre

Mensaje en redes

Este lunes, Lauría utilizó las redes sociales para hacer su descargo y aseguró que presentó su renuncia "por los hechos acontecidos en el Club Atlético Pilar".

"Mi socio me dijo que había alquilado algunas canchas debido a que hace más de 100 días que el mismo (el club) se encuentra cerrado y se nos genera una pérdida enorme", publicó y pidió disculpas a la comunidad de Tigre.