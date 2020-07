Trump, obligado a entregar datos de impuestos a la justicia: por qué es un hecho trascendente

La Corte Suprema ha dictaminado este jueves que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump deberá entregar a la Justicia los datos de sus impuestos y otra información financiera que quiere mantener en secreto. Sin embargo, la Corte rechaza que deba dársela también a la Cámara de Representantes, bajo control demócrata, que también la requería.

La Corte emitió sus opiniones en dos casos separados sobre el acceso a los registros financieros del presidente en el último día del periodo para oír casos. En ambos la decisión fue de 7-2.

Uno de los casos analiza si Trump puede evitar que la Cámara de Representantes obtenga los registros financieros y bancarios de su firma de contabilidad y de sus bancos. El otro, si puede bloquear una citación de un fiscal de Nueva York que quiere acceder a sus declaraciones de impuestos.

En ese caso, el presidente de la Corte, John Roberts, escribió que "ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal". Pero agregó que Trump aún puede presentar objeciones sobre qué tan extensa puede ser una citación o si es relevante o no a un caso.

El presidente se quejó en Twitter minutos después de que se conociera la decisión.

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020