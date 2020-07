Tenembaum: "La generosidad de Cristina con Alberto se terminó cuando lo designó como candidato"

El periodista se refirió a las tensiones que se desataron en el Gobierno. "Hay gente que tenga los logros que haya tenido en la vida no tiene paz", dijo

Ernesto Tenembaum se refirió a las tensiones que se desataron en el seno del Gobierno del presidente Alberto Fernández tras las críticas que recibió de parte del ala más dura del kirchnerismo.

Mientras analizaba junto con Reynaldo Sietecase los contrapuntos generados por el mensaje que compartió la vicepresidenta en Twitter sumándose a una crítica periodística de un acto de Gobierno del Presidente, Tenembaum consideró "que si no fuera por el retuit de Cristina, no habría ningún elemento para ver como interesante".

Sin embargo, el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos) sostuvo que "la generosidad de Cristina con Alberto se terminó cuando lo designó como candidato a presidente".

Liderazgos políticos muy fuertes

Te puede interesar ¿Qué camino tomarías?: el test psicológico que define tu personalidad

"Ella es ella. Son liderazgos políticos muy fuertes, muy vanidosos, muy mezquinos, muy paranoicos también, por momentos muy talentosos, por muchos momentos no, pero tienen algo de divismo las figuras como las de Cristina", describió.

"Ella tendría que estar muy satisfecha porque logra que su fuerza política se recomponga de una derrota y gane la elección", aclaró Sietecase.

"Hay gente que tenga los logros que haya tenido en la vida no tiene paz", completó Tenembaum, y cerró: "Hay algo más que es lo que les permitió llegar donde llegaron y lo que les impide bajarse por lo menos mentalmente del lugar donde estuvieron".

Para Tenembaun, Cristina Kirchner tiene una personalidad que no le permite bajarse del lugar donde estuvo

Te puede interesar Esta icónica marca de ropa argentina ya debe seis meses de sueldos a sus empleados

Contrapuntos internos

Hace unos días, analizó los contrapuntos que se manifiestan públicamente entre los dos sectores del gobierno y las críticas que recibe el presidente Fernández, incluso desde algunos medios kirchneristas, "que lo tratan de 'pelele'", sostuvo.

"Cuando una vicepresidenta escribe algo por afuera, quiere decir que no puede resolverlo por dentro. Hay una pelea muy dura sobre el perfil del Gobierno que viene desde el principio y lo de Vicentin tiene algo que ver", desarrolló el periodista.

"Estamos otra vez en un prolegómeno de una pulseada tremenda que se da en distintas áreas de gobierno", anticipó Tenembaum. "Esa tensión no se va a resolver. Es una tensión que existe y genera casos como el de Vicentin, por ejemplo. Y que no se resuelva ni de un lado ni del otro genera un gobierno con mucho enfrentamiento, y muy latoso en la toma de decisiones, que se embarra, que viene, que va, que se equivoca; como pasó con el impuesto a la riqueza, fijate la reforma judicial, un montón de datos que vos decís, ¿por qué no sale esto que iba a salir? ¿por qué no sale?", se preguntó.

El periodista analizó los ataques de un sector del kichnerismo al presidente Alberto Fernández

"La explicación es que hay tironeos internos. Pero que sea un gobierno de coalición no es una excusa para que un gobierno esté trabado. Puede haber gobiernos de coalición muy eficientes si hay un vínculo que no sea conflictivo", cerró.