De Pablo: "Gracias a los banderazos no siguieron con Vicentin, espero uno por Edesur"

"No me van a decir que en la Argentina vamos a solucionar los problemas que tuvo una empresa privada, estatizándola", dijo el economista

El economista Juan Carlos de Pablo habló del conflicto luego de que se pusiera sobre la mesa la posibilidad de quitarle la concesión a la prestadora de servicio eléctrico. "Resolver problemas de las empresas privadas estatizando es una historia dramática que nos costó décadas", subrayó anoche el economista en diálogo con el programa Mesa Chica, que se emite por LN+.

Sobre Alberto Fernández y al ser consulta sobre qué tipo de mandatario era por cómo había resuelto el tema Vicentin, De Pablo dijo brevemente: "El hombre tiene su estilo, no lo voy a evaluar, pero sí voy a decir que gracias los banderazos no siguieron con Vicentin".

Edesur le reclama una deuda a los intendentes y el Estado podría aplicar una cláusula contractual

Esperando otro banderazo

El kirchnerismo dice que no busca quitarle la concesión a la eléctrica. La empresa le reclama $ 3000 millones a los intendentes. Una norma de fines de 2006 habilita al Estado a pagar por las acciones de la firma y terminar con la era de la privatización.

En ese sentido y en un paralelismo entre la situación de la cerealera y de la eléctrica, el economista indicó: "Estoy esperando algún banderazo por Edesur".

Luego, De Pablo resaltó algunas cuestiones que surgieron en plena pandemia como el teletrabajo. "Gracias al teletrabajo se resolvieron muchas cosas", indicó.

Y en ese sentido habló de una vuelta a la normalidad haciendo foco en la responsabilidad individual de cada persona. "No hay un día después de la pandemia, esto ya se viene flexibilizando desde antes. Acá la clave, la forma inteligente de hacer las cosas es que el Gobierno siga flexibilizando todo lo posible y que cada uno siga luchando por la vida", concluyó al respecto De Pablo.

De Pablo remarca que las estatizaciones generan "agujeros fiscales"

Contra las estatizaciones

Cuando el Gobierno oficializó la intención del Gobierno de intervenir la empresa Vicentin y expropiarla, De Pablo dijo que el caso desnudó el "dramático y horrible proceso decisorio" de la actual gestión.

En la misma línea desestimó que una Vicentin estatal vaya a poder negociar con los chinos para que paguen más por los granos. "Yo tengo encima la historia de las empresas estatizadas. Lo único que generan son agujeros fiscales tremendos e, independientemente de la operatoria, años languideciendo. Dicen ´no saben qué bien andan los ferrocarriles nacionalizados suizos' o que Alemania invirtió en Lufthansa. No me vengan con eso. Dada la historia argentina es una locura. Por ahí el productor que le vendió mercadería a Vicentin y no cobró, cobra, pero no se puede pensar que ésta es la solución", opinó.

Sin embargo, de Pablo se mostró especialmente preocupado por el proceso decisorio de la gestión de Alberto Fernández y citó el caso de los Estados Unidos, país en el cual el presidente es asesorado por un consejo económico con tres economistas.

"Acá no hay un tipo que le diga '¿Alberto te parece esta decisión que estás tomando?'. Esto es lo más pavoroso porque pasado mañana se le va a ocurrir otra cosa y todo lo que dice tiene un impacto sobre las expectativas", señaló.

"En todos lo lugares hay internas, pero el que pone la cara es el presidente. No puede decir `me dejé llevar´. Tiene una responsabilidad ejecutiva. El episodio desnuda de forma dramática cómo funciona este gobierno desde la gestión", agregó.