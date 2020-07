Melconian lapidario con Guzmán: "No me lo banco porque miente"

Melconian lapidario con Guzmán: "No me lo banco porque miente"

El ex titular del Banco Nación cuestionó al ministro y afirmó que "miente" cuando dice que "defiende tres dólares para pagarles a los jubilados"

El economista Carlos Melconian​ cuestionó este jueves al ministro de Economía, Martín Guzmán, por la negociación con los bonistas y afirmó que "miente" cuando dice que "defiende tres dólares para pagarles a los jubilados".

En diálogo con Radio Mitre, el economista aseguró: "Cuando el ministro dice que va a defender los tres dólares porque está pensando en nuestros jubilados, digo: 'Cambiá, que no me lo banco porque miente'. Pero no es ser de la oposición ni hacer política. El ciudadano Melconian está mirando esto y dice 'es mentira'. Si de esto que entiendo me miente, ¿por qué voy a creer el resto? Entonces ahí es donde caes en una crisis de confianza, credibilidad".

"Lo que yo muchas veces no entiendo es para qué querés ser Gobierno si no querés arreglar las cosas", agregó.

Para Melconian, la pandemia por coronavirus generó "alivio" y aseguró: "No es que venían con un programa espectacular que se mancó en el camino por la pandemia, la pandemia da la excusa para administrar".

Con respecto a la falta o no de un programa económico, Melconian pidió pensar a largo plazo. "¿Qué es el programa? ¿Qué discutimos? ¿Si hay que tenerlo o no? Sí, hay que tenerlo, pero los países son a 20 ó 30 años, permanencia en el tiempo".

"Discutir por tres dólares es un disparate"

El economista Carlos Melconian analizó la coyuntura económica y explicó el motivo por el cual "tomó mal" las recientes declaraciones que dio el presidente Alberto Fernández al diario Financial Times.

"Porque yo creo en los programas económicos, lo que pasa es que hay que cumplirlos", aclaró en declaraciones a TN, el expresidente del Banco Nación.

"Lo que hay que entender es que gran parte de la responsabilidad del cumplimento de los programas es del político", señaló Melconian al resaltar que el Presidente es quien "como máxima autoridad" genera el cumplimiento del plan y debe exigírselos a los ministros de economía, "en particular".

Melconian y su visión sobre la renegociación de la deuda

Por otro lado, al ser consultado por la renegociación de la deuda, Melconian respondió categórico: "Terminemos de una vez por todas con este tema. ¿Qué queremos defender con tres dólares después de 7 meses de negociación y 9 defaults en 100 años? ¿Por qué no lo liquidan si estamos buscando inversión, crecimiento y empleo?".

Te puede interesar ¿Hombre dentro o fuera de la casa?: El test que revela la personalidad de cada uno

Si bien el economista consideró el componente estructural de la deuda, al tratarse de un noveno default desde 1900 y el cuarto a partir de la década del 80, se mostró crítico en cuanto a la argumentación por parte del Gobierno.

"Después de 7 meses o 9 defaults en 100 años, discutir por tres dólares más o menos es un disparate y mucho peor cuando el argumento para cerrar o no tiene que ver con el decir que si uno da esos tres dólares no le puede pagar a los jubilados. Eso es una barbaridad y una mentira", consideró el economista. Y al respecto, agregó: "Los temas hay que sacárselos de encima para administrar así la suma de la endemia más la pandemia".

En ese sentido, Melconian también se mostró crítico con quienes centran su análisis de la crisis en la cuestión del coronavirus. "Basta de echarle la culpa a la pandemia en todos los rubros. Lo que está ocurriendo ahora en la Argentina es que se están blanqueando los problemas, como por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde se está blanqueando la carencia de servicios públicos faltantes y cómo la gente ha vivido mal todos estos años", opinó.

"Porque echarle la culpa al anterior dura tres días, como para quedar bien con los fans. Si se están blanqueando cosas de hace 15 o hasta 40 años atrás, ¿qué tiene que ver el anterior?", cuestionó Melconian.

Carlos Melconian: "Discutir por tres dólares es un disparate"

"Yo me voy dando cuenta que la gente después de la pandemia va a exigir cuestiones de sentido común, desideologizadas, porque lo que quieren es solucionar sus problemas", evaluó el economista.

Déficit fiscal: por qué se disparó en junio

El déficit fiscal alcanzó los $288.565 millones en junio último, lo que representó un aumento del 326% con relación al mismo período del 2019, mientras los gastos por la pandemia, sumados los programas IFE y ATP, rozan los $100.000 millones, informó el Ministerio de Economía.

El Sector Público Nacional (SPN) registró en junio un resultado deficitario de $253.706 millones.

Como el pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intra-sector público, ascendió a $34.859 millones, se alcanzó un rojo que orilló los $289.000 millones.

Te puede interesar ¿Qué figura ves primero?: el test psicológico que revela tu máxima preocupación

Ingresos del sector público

En junio, los ingresos totales del sector público sumaron $402.899 millones, con una suba del 7,8%.

A pesar de la persistencia de los efectos negativos de la pandemia y de las medias de aislamiento y distanciamiento social, el crecimiento interanual de los recursos se aceleró respecto de mayo, indicó el reporte.

Los ingresos tributarios crecieron 26% interanual impulsados por los aportes y contribuciones a la seguridad social (+23%), impuestos a débitos y créditos (52%) y bienes personales (+293%).

Los ingresos tributarios siguen por debajo del nivel de la inflación.

También influyó el incremento del resto de tributos ($11.376 millones, 53%), explicado mayormente por el impuesto PAIS (+ $10.681,4 millones).

Las rentas de la propiedad se vieron afectadas por las medidas de alivio financiero para las familias mientras que los recursos de capital muestran una caída sustancial debido a la elevada base de comparación.

En cuanto a las primeras, percibieron una caída de 20,1% interanual debido a la suspensión del pago de las cuotas por créditos otorgados de la ANSES al sector privado.

En cuanto a los segundos, se observó una caída de $50.507 millones (-78%) que se explica por la venta de activos fijos de empresas públicas registrada en junio de 2019 por un monto de $44.596 millones y, en menor medida, por menores recursos disponibles de ANSES para el financiamiento del programa de Reparación Histórica.

Gastos del sector público

En cuanto a las erogaciones del sector público, el gasto primario ascendió a $656.605 millones (+73%).

Te puede interesar Las 10 mejores páginas para ver películas online y atravesar mejor esta cuarentena

Este monto es reflejo del sostenimiento de las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional para contener al empleo, la producción y el ingreso de las familias en el marco de la pandemia, además de compensar la caída de recaudación de las administraciones provinciales.

En cuanto a las transferencias corrientes, se registró un incremento interanual de $175.296 millones (+204%), de los cuales $150.241 fueron percibidos por el sector privado.

Costo de la asistencia en pandemia

Las erogaciones en concepto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) concentraron cerca de $99.750 millones del incremento.

Los programas IFE y ATP tuvieron un alto impacto fiscal.

Por su parte, el programa Alimentar registró un incremento de $8.050 millones y las asignaciones en materia de Apoyo al Empleo aumentaron alrededor de $2.950 millones.

En cuanto a las medidas de contención sanitaria, se financiaron erogaciones adicionales de la Superintendencia de Salud y del PAMI por casi $12.500 millones.

En el marco de la emergencia económica y la consecuente contención de las tarifas de los servicios públicos, los subsidios a la energía en junio registraron un incremento interanual de $26.022 (+115%).

Dentro de esta variación, el aumento de la asistencia financiera a CAMMESA representó $17.200 millones.

Respecto de las transferencias al sector público, aquellas con destino en las provincias registraron un incremento de $15.913 millones (+304%).

Este aumento fue explicado por las transferencias a provincias en concepto de convenios especiales ($8.106 millones), erogaciones destinadas a reforzar las cajas previsionales provinciales no transferidas al SIPA ($2.098 millones), refuerzos a hospitales provinciales ($2.088 millones) y la asistencia al Fondo Nacional de Incentivo Docente ($1.722 millones).

En cuanto a las prestaciones a la seguridad social, las mismas totalizaron unos $ 291.375 millones, marcando así un crecimiento interanual de 45,4% producto de lo establecido en el Decreto Nº 163/2020.