Cristina Pérez cruzó a Ginés González García: "¿Qué político puso un mango para bancar la cuarentena?"

La periodista cuestionó la gestión del Gobierno frente a la crisis sanitaria que atraviesa el país y apuntó especialmente contra el ministro de salud

La periodista Cristina Pérez cruzó al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, por asegurar que el rebrote de casos son culpa de la "indisciplina" y las "reuniones clandestinas" y sentenció: "Él creyó que éramos de verdad los Playmobil de Jorge Lanata".

"La gente tiene sufrimiento y necesidad de sustento. Se la puso en situación límite y ahora se la acusa de indisciplina, es una banalidad", consideró la conductora de Confesiones en la noche.

Contra la cuarentena prolongada

Además, Pérez se refirió a la crisis que atraviesa el país producto de la cuarentena prolongada y el aumento de los casos de inseguridad y destacó el rol de los políticos en el plan para mitigar los efectos económicos del confinamiento. "¿Qué político puso un mango para bancar la cuarentena?", disparó.

"Abrís el negocio y lo abrís porque te venís desangrando para pagar los costos de todo y el primer día te asaltan. Y Ginés te dice indisciplinado", sumó en ese sentido.

Y continuó: "El Estado, los que trabajan en la política, le pidieron a la gente que acepte fundirse en nombre de la emergencia sanitaria y no pusieron un mango de sus bolsillos mientras nosotros pagamos los impuestos. Muchos dejaron de percibir ingresos pero deben seguir pagando".

Por último, consideró que en Argentina lo que era un "elemento paliativo para tener tiempo, el Gobierno lo tomó como una cura, como un remedio y ahí está la equivocación, porque dejaron al desnudo el sustento que es la línea de vida de las familias".

La periodista cuestionó la extensión de la cuarentena por el impacto negativo en la economía de las personas

¿Qué había dicho el ministro?

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó haberse "sorprendido" por el aumento en los contagios de coronavirus registrados en los últimos días y consideró que "mucho de lo que está pasando hoy es por hacer asados, juntadas y mateadas", por lo cual insistió con que "la responsabilidad individual es fundamental".

"Este tipo de actividad explica estos brotes que estamos viendo acá (en referencia al Área Metropolitana de Buenos Aires) y en distintos puntos del interior. Por favor, que la gente tenga responsabilidad, es una cosa única, nunca lo vivimos y queremos que termine de la manera menos dañosa para los argentinos. Son momentos muy complicados", aseguró.

En este sentido, tras señalar que los resultados de la fase estricta de la cuarentena que rigió entre el 1 y el 17 de julio no tuvo el resultado esperado, González García señaló que si bien "la mayoría" de las personas respeta el aislamiento social, preventivo y obligatorio, las que no lo respetan "hacen pagar un precio grande" al conjunto de la sociedad.

Por ese motivo, durante un móvil con FM La Patriada, volvió a poner el acento en que "la responsabilidad individual es fundamental" y sostuvo que "mucho de lo que está pasando hoy es por hacer asados, juntadas, mateadas".

El ministro de salud se vio sorprendido por el aumento de casos y apuntó a la "irresponsabilidad" de la gente

Además, afirmó que están "preocupados" ante el aumento de los contagios y advirtió que si bien se entiende que "la gente está harta y cansada", en la medida en que "circula más gente, se suman más casos".

"Me sorprendió este aumento de casos de los últimos días; veníamos viendo datos que no nos gustaban pero la verdad creí que iban a empezar a bajar fruto de la cuarentena. Se ve que no tuvo el efecto que había tenido la cuarentena anterior y que no fue hecha de manera correcta", sostuvo González García.

En tanto, justificó la nueva cuarentena con apertura de comercios en el AMBA que rige desde el pasado lunes, "ya que con los protocolos que se abrieron se está comprobando que son muy poco contaminantes".