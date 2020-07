Marcelo Longobardi apuntó contra Ginés González García: "Ya no sabe lo que habla"

El periodista opinó tras escuchar las declaraciones del Ministro de Salud, que criticó la irresponsabilidad de la gente, y apuntó fuertemente contra él

Desde el comienzo de la pandemia, el Ministro de Salud, Ginés González García, ha quedado en la mira. Por sus declaraciones o por situaciones externas, el ministro ha sido cuestionado en reiteradas oportunidades por distintas figuras. Esta vez fue Marcelo Longobardi quien criticó al ministro por sus dichos sobre el incremento de número de casos de coronavirus.

El funcionario reconoció que creía que los casos de coronavirus "iban a bajar como consecuencia de la cuarentena". Por otro lado, explicó que considera que los brotes de contagios en Córdoba, Santa Fe, Jujuy y el conurbano se deben a la "indisciplina social".

La cuarentena ya no sirve

Es por eso que pidió a los ciudadanos "responsabilidad individual" y dijo: "Esto que estamos viviendo es único. No terminó y queremos que termine de la forme menos dañosa para los argentinos". Marcelo Longobardi inccorporó los dichos del funcionario en su resumen de "Cada Mañana" y apuntó contra él.

"Estamos claro que estamos en una etapa en la que la cuarentena ya no sirve para nada. Hay cierto consenso al respecto. La insistencia con el fracaso me sigue sorprendiendo", dijo el periodista. Además, habló sobre el funcionario y dijo: "A esta altura del partido el ministro Ginés González García ya no sabe de lo que habla. Ya es cualquier cosa".

El ministro de Salud admitió que la ultima cuarentena estricta no tuvo el efecto esperado y dijo que "no fue hecha de manera correcta por algunos argentinos". Marcelo Longobardi también habló sobre la posibilidad de volver a una fase más estricta tras el aumento de casos y dijo: "Esto fue lo que hicimos hace 20 días y fue un soberano fracaso".

Longobardi considera que la cuarentena "ya no sirve para nada"

¿Qué había dicho el ministro?

El ministro de Salud afirmó haberse "sorprendido" por el aumento en los contagios de coronavirus registrados en los últimos días y consideró que "mucho de lo que está pasando hoy es por hacer asados, juntadas y mateadas", por lo cual insistió con que "la responsabilidad individual es fundamental".

"Este tipo de actividad explica estos brotes que estamos viendo acá (en referencia al Área Metropolitana de Buenos Aires) y en distintos puntos del interior. Por favor, que la gente tenga responsabilidad, es una cosa única, nunca lo vivimos y queremos que termine de la manera menos dañosa para los argentinos. Son momentos muy complicados", aseguró.

En este sentido, tras señalar que los resultados de la fase estricta de la cuarentena que rigió entre el 1 y el 17 de julio no tuvo el resultado esperado, González García señaló que si bien "la mayoría" de las personas respeta el aislamiento social, preventivo y obligatorio, las que no lo respetan "hacen pagar un precio grande" al conjunto de la sociedad.

Por ese motivo, durante un móvil con FM La Patriada, volvió a poner el acento en que "la responsabilidad individual es fundamental" y sostuvo que "mucho de lo que está pasando hoy es por hacer asados, juntadas, mateadas".

El ministro de salud se vio sorprendido por el aumento de casos y apuntó a la "irresponsabilidad" de la gente

Además, afirmó que están "preocupados" ante el aumento de los contagios y advirtió que si bien se entiende que "la gente está harta y cansada", en la medida en que "circula más gente, se suman más casos".

"Me sorprendió este aumento de casos de los últimos días; veníamos viendo datos que no nos gustaban pero la verdad creí que iban a empezar a bajar fruto de la cuarentena. Se ve que no tuvo el efecto que había tenido la cuarentena anterior y que no fue hecha de manera correcta", sostuvo González García.

En tanto, justificó la nueva cuarentena con apertura de comercios en el AMBA que rige desde el pasado lunes, "ya que con los protocolos que se abrieron se está comprobando que son muy poco contaminantes".