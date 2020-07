Calendario 2020: cuánto falta para el próximo feriado

El calendario 2020 contempla 19 feriados nacionales, de los cuales 8 son fines de semana largos. En lo que resta del año, quedan varios días no laborables

Julio fue el primer mes de la segunda mitad del año y tuvo dos días feriados: el jueves 9, donde se conmemora el Día de la Independencia, y el viernes 10 de julio, que a principio de año se había establecido como puente turístico. Según el calendario 2020, el próximo feriado será el 17 de agosto, pero quedan otros para los siguientes meses del año.

El calendario 2020 contempló diecinueve feriados nacionales, de los cuales ocho son fines de semana largos. Además, hubo y habrá varios días no laborables, aunque la cantidad total es menor que en 2019.

Calendario 2020: qué se conmemora el 17 de agosto

El calendario 2020, como ya se mencionó, prevé que el próximo lunes 17 de agosto sea feriado nacional. Cabe mencionar que se trata de un feriado trasladable, lo cual implica que el Gobierno puede decidir modificar el día del feriado en función de lo que considere necesario. No obstante, en este calendario 2020 no fue necesario pasarlo a otro día porque cae lunes, es decir que el fin de semana que comienza con el 15 de agosto será largo.

El día 17 de agosto se conmemora el fallecimiento del General José de San Martín, quien murió cuando tenía 72 años de manera repentina, según califican los libros de Historia. Fue el 17 de agosto del año 1850, cuando estaba con su hija, su yerno y sus nietos. El deceso del libertador de la Argentina tuvo lugar en la ciudad de Boulogne-sur-Mer, en Francia, donde vivió sus últimos años, luego de haber dejado el país.

El calendario 2020 indica que todavía hay seis días feriados por delante

El cuerpo del General San Martín, cuyo fallecimiento se conmemora el próximo lunes 17 de agosto de acuerdo al calendario 2020, permaneció en Francia por 30 años. Recién se repatrió a la Argentina en el año 1880, durante la presidencia del General Julio Argentino Roca.

José de San Martín fue el libertador máximo de algunas naciones del continente; fue el hacedor de la independencia en tierras que entonces estaban bajo el dominio de la Corona de España.

Estuvo al frente del Ejército en las batallas de Chacabuco y Maipú logró la liberación de Chile. En Lima atacó directamente al poder español y en 1821 consiguió la independencia de Perú.

Después del 17 de agosto, ¿qué feriados quedan en el calendario 2020?

Al 17 de agosto apenas habrá pasado un mes y medio de la mitad del año. Esto significa que todavía quedan cuatro meses y medio para terminar el 2020 y el calendario 2020 tiene previstos algunos feriados más.

El primero, después del lunes 17 de agosto, es el 12 de octubre. De acuerdo al calendario 2020, este día se constituye como un feriado trasladable. No obstante, al igual que el día de la conmemoración del fallecimiento del General San Martín, caerá lunes, por lo que no será necesario pasarlo. ¿Qué significa esto? Sí, un fin de semana largo más para sumar al calendario 2020.

Es importante tener en cuenta que en septiembre no hay feriados. El calendario 2020 publicado oficialmente a principio de año establece que el noveno mes del año tiene únicamente días no laborables, pero ningún feriado.

El calendario 2020 indica que todos los días no laborables de septiembre están relacionados a la religión judía. De acuerdo a lo determinado por el segundo artículo de la Ley 27.399, que establece como "días no laborables para todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión judía los días del Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), dos (2) días, el Día del Perdón (Iom Kipur), un (1) día, y de la Pascua Judía (Pesaj) los dos (2) primeros días y los dos (2) últimos días".

De acuerdo al calendario 2020, los días no laborables de septiembre se relacionan con la religión judía

De acuerdo al calendario 2020, el Año Nuevo Judío cae los días sábado 19 y domingo 20 de septiembre. Luego, el Día del Perdón cae el lunes 28 de septiembre. Tal como lo indica la norma citada, estos días no laborables están destinados únicamente a las personas argentinas que profesan la religión judía.

Después del 12 de octubre, según lo indica el calendario 2020, el siguiente feriado es el lunes 23 de noviembre. Ese día se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, aunque en realidad es el 20 de noviembre. Dado que se trata de un feriado trasladable, el calendario 2020 estableció que en lugar de quedar feriado el 20 de noviembre, pasara al lunes 23. Una vez más, fin de semana largo para todos los habitantes de la Argentina.

Apenas dos semanas después hay otro feriado, pero esta vez se trata de un fin de semana XXL. Según el calendario 2020 publicado oficialmente, el mes de diciembre tendrá tres feriados.

El primero es el lunes 7, que se estableció con fines turísticos en relación al feriado del martes 8, cuando se recuerda la Inmaculada Concepción de María.

El último feriado del año es el 25 de diciembre, es decir, Navidad, que cae viernes y se celebra a nivel mundial. Esto significa que las fiestas de fin de año harán que el último fin de semana del calendario 2020 sea también largo. El jueves es Noche buena, el viernes, Navidad y luego, sábado y domingo. De la misma manera, el primer fin de semana del 2021 será largo como consecuencia de los días de fin de año y año nuevo.

Calendario 2020: qué se conmemora en cada feriado

Cada día establecido por el calendario 2020 como feriado responde a una causa específica. Todas ellas son fechas importantes para la Historia de la Argentina y el objetivo de establecer un día como feriado es poder conmemorarlas y no dejarlas pasar como un día más.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana

El 12 de octubre es la fecha en el país para promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios.

En el año 2010 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el nombre de Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana.

De este modo, el 12 de octubre pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural, luego de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmara el decreto 1584. Así figura en el calendario 2020 y seguirá así en los años que sigan.

El decreto mencionado indica en sus considerandos: "se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos".

Hasta entonces, el 12 de octubre se conmemoraba el Día de la Raza. En todos los países hispanoamericanos se recuerda esa fecha, que hace referencia a la llegada al continente americano de la expedición liderada por Cristóbal Colón, en el año 1492.

Es importante destacar que el término raza se modificó y eliminó por motivos de diversos órdenes, que son políticos, científicos y culturales. Se trata de un concepto cuyo uso comenzó a emplearse en el siglo XVIII, pero que actualmente ha perdido vigencia y se ha tornado una palabra casi peyorativa, que se emplea únicamente en animales. El término etnias apareció, entonces, como una especie de reemplazo de la palabra raza, por lo que se ha modificado el Día de la Raza y en el calendario 2020 aparece con el nombre actual.

La meta del Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana, que en el calendario 2020 cae lunes, se busca promover desde distintos organismos una reflexión permanente acerca de la historia y encaminar hacia el dialogo para una diversidad cultural, como también se intenta la promoción de los Derechos Humanos de los pueblos originarios, Así lo indica la Constitución Nacional en su articulado sobre la igualdad de las personas, dándole la garantía del respeto a la identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultur

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

El 20 de noviembre, que según el calendario 2020 pasó al 20 de noviembre, se conmemora el día de la Vuelta de Obligado. Tuvo lugar en 1845 y marcó un hito por el cual actualmente se celebra el Día de la Soberanía Nacional.

Aquel día, que en el calendario 2020 se recordará el 23 de noviembre, los soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés, que pretendía colonizar territorios argentinos. En aquel momento, el Gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia y lo impidió.

El calendario 2020 establece que el Día de la Soberanía Nacional pasará al lunes 23 de noviembre

Las fuerzas invasoras buscaban ingresar por el Paraná. Sin embargo, las tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla, se anticiparon en un estrecho recodo de ese río: la Vuelta de Obligado, en el distrito bonaerense de San Pedro.

El número de fuerzas enemigas superaba ampliamente en cantidad y modernidad de su armamento a las argentinas, quienes pelearon a pesar de ello en una batalla que se dice que duró cerca de siete horas. De este modo, lograron que las tropas adversarias no pudieran ocupar las costas, objetivo necesario para poder adentrarse en el territorio argentino.

La resistencia a la invasión extranjera logró la defensa del país en términos de fronteras y comerciales, ya que se evitó que colocaran en el mercado los productos extranjeros desplazando a los artículos locales.

El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional, implicó la firma de un tratado de paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña, y quedó grabado en la historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Cada 8 de diciembre se celebra en Argentina, así como en muchos otros países, el Día de la Inmaculada Concepción. España, Chile, Paraguay, Perú, entre otros, son algunos de los países que han establecido este día como feriado.

En aquellos donde la tradición católica está más arraigada, el día 8 de diciembre incluso es un día feriado inamovible, como sucede en Argentina. Según el calendario 2020, el 7 de diciembre también será feriado este año, a modo de puente turístico.

Se trata de un día festivo porque la Iglesia conmemora el nacimiento de la Virgen María. En realidad, el día que la madre de Jesús fue concebida libre de pecado y de culpa.

El Día de la Inmaculada Concepción se celebró por primera vez en España en el año 1644, pero fue declarado como día festivo en 1854 por el Papa Pío IX.

"Declaramos que la doctrina que dice que María fue concebida sin pecado original es doctrina revelada por Dios y que a todos obliga a creerla como dogma de fe", anunció Pio IX en la basílica de San Pedro, en la ciudad de Roma.

25 de diciembre: Navidad

La Navidad no necesita demasiada explicación. La mayoría de las personas, incluso aquellas que no profesan la religión católica saben por qué ese día es feriado en el calendario 2020 de Argentina y en muchos otros países del mundo.

Muchos historiadores aseguran que Jesús no nació el 25 de diciembre a las 00 horas, sino que este día se estableció a modo de convención de manera posterior. En cualquier caso, el 25 de diciembre se celebra la llegada de Jesús al mundo, quien inauguró, poco tiempo más tarde, un período religioso totalmente diferente y disruptivo en relación a los cultos existentes.

El calendario 2020 indica que Navidad cae viernes

Calendario 2020: días no laborables

El calendario 2020 previó algunos días no laborables, aunque la mayoría de ellos estuvieron en la primera mitad del año. Para la segunda mitad del año el calendario 2020 fijó cinco días no laborables y todos ellos están relacionados a las religiones judía e islámica.

El primero de ellos será el próximo viernes 31 de julio, cuando se celebra la Fiesta del Sacrificio. De acuerdo al artículo 3º de la ley 27.399, quedan establecidos como "días no laborables para todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión islámica, el día del Año Nuevo Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación del ayuno (Id Al-Fitr); y el día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha)".

De acuerdo el calendario 2020, el siguiente día no laborable del año es el 20 de agosto, cuando se celebra el Año Nuevo Islámico. Esta fecha también está regulada por el artículo 3º de la norma citada y es únicamente no laborable para aquellas personas que profesen la religión islámica.

Los próximos días no laborables de acuerdo al calendario 2020 son el Año Nuevo Judío y el Día del Perdón, que caen el 19 y 20 de septiembre, y el 28 de septiembre, respectivamente.

¿Qué diferencia hay entre los feriados y los días no laborables?

Los feriados son diferentes de los días no laborables, aunque en algunos casos no ir a trabajar pueda hacer que parezcan iguales. Los feriados y los días laborables tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

Durante los feriados establecidos en el calendario 2020 los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar el doble (un 100% más que un día normal).

En los días no laborables, a diferencia de los feriados, los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados. En ese caso, no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que el es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje. Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.

En el calendario 2020, que indica los feriados -trasladables e inamovibles- y los días no laborables, cada uno está marcado con un color diferente. De este modo, cuando se consulta ese almanaque es posible saber qué día responde a qué categoría.