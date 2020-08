Cervecerías de Recoleta repletas de gente en la cuarentena: los denunciaron los vecinos y esto pasó

Si bien los locales gastronómicos solo están habilitados para delivery y take away, decenas de jóvenes se juntaron en el frente de dos locales de la zona

Este miércoles, justo el mismo día en que en el país se registró la mayor cantidad de contagios de coronavirus desde que se inició el brote, grupos de jóvenes violaron la cuarentena: se juntaron en dos bares de la Recoleta sin tener en cuenta ninguna de las medidas de prevención dispuestas por el Gobierno.

Frente a esto, los vecinos denunciaron lo acontecido y si bien la policía porteña fue a dispersar a las personas, los locales no serán cerrados.

Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como toda el AMBA siguen en la fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En esta etapa, una de las características se refiere a que aquellos locales gastronómicos pueden realizar las ventas en sus comercios solo mediante la modalidad take away, lo que significa ir a pasar a buscar el pedido, o bien por delivery.

Pero el miércoles a la noche, las cervecerías "Buller" y "Bartola", ubicadas en Junín y Vicente López, permitieron que se reunieran decenas de jóvenes consumiento en la vereda.

Decenas de jóvenes no respetaron la cuarentena en las veredas de cervecerías

Falta de medidas de prevención

Te puede interesar El test psicológico de las llaves: elegí una y descubrí tu personalidad secreta

Además de haberse reunido, lo que ya de por sí está prohibido en esta instancia de la cuarentena, muchos de los jóvenes no tenían barbijo, y ninguno de ellos respetaba la distancia social.

Esto se pudo observar en diversas imágenes que fueron viralizadas a través de las redes sociales. Hasta los mismos usuarios publicaron fotos y videos donde mostraban la concentración de personas sin barbijo, algo que también habría ocurrdo en el mismo lugar el fin de semana pasado.

Así está un bar conocido de Recoleta a esta hora, hoy, ahora, el día de más casos en lo que va de pandemia pic.twitter.com/h0zWGZiuiA — Mattia (@MattiPanza) August 5, 2020

Mientras ocurría esto, los vecinos denunciaron lo sucedido, tras lo cual la Policía Federal y personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) se acercaron a las cervecerías para dispersar a la gente.

La AGC constató que no había gente en el interior de la cervecería, ni había dispuesto mesas, o atención en el lugar.

Te puede interesar Histórico: Galperín superó a Tinelli en la pelea por el rating

La Policía Federal dispersó a las personas de la calle

Qué dijo el Gobierno de la Ciudad

Luego de este acontecimiento, el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, dijo en el programa Animales Sueltos de Luis Novaresio que "la sociedad argentina ha aguantado estos 139 días, con lo cual tenemos que cuidarnos el doble. No tenemos vacuna ni tratamiento. Si bien empezamos a ver la luz al final del túnel, ayer y hoy hemos tenido casos por encima del promedio".

Y aunque el funcionario hizo hincapié en que hay que "entender las necesidades y cuidar a cada uno de los comercios y de las pymes", también dejó en claro que "estamos en un momento de mucha responsabilidad y mucho trabajo colectivo".

Frente a la consulta del periodista sobre las medidas que se tomaron con los que violaron la cuarentena, el vicejefe de Gobierno indicó: "Se pide que vuelva cada uno a su domicilio y si no se tiene que aplicar una multa".

En cuanto a lo que sucederá con los bares, si bien en un primer momento se rumoreaba que podrían ser cerrados, pero desde la AGC constataron que en los bares no se infringió ninguna ley, porque estaban funcionando bien, bajo la modalidad take away y delivery, y su función es solo la de controlar lo que ocurre en el interior.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ