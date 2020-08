Avión de Air India Express con unas 190 personas a bordo se parte en dos al salirse de la pista durante el aterrizaje

Al menos once personas murieron y medio centenar resultaron heridas tras salirse de la pista y romperse en varias partes un avión de la compañía Air India Express con 191 personas a bordo cuando aterrizaba este viernes en la ciudad de Calicut, en el estado indio de Kerala, en el sur del país.

En el accidente, que se produjo sobre las 19.40 horas (11.10 de la mañana en Argentina) en medio de unas fuertes precipitaciones, falleció uno de los pilotos de la aeronave, que procedía de Dubái.

Las imágenes muestran la aeronave partida por la mitad en la pista de aterrizaje, que presenta escombros sobre su cinta asfáltica.

Los equipos de rescate indicaron que otras cuatro personas permanecen atrapadas en el interior del avión, si bien el resto de los heridos fueron trasladados a varios hospitales de la zona, quince de ellos en estado crítico, afirmó la agencia DPA.

La información rápidamente se viralizó en redes sociales.

An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. More details awaited. May all the departed souls RiP :( pic.twitter.com/RUsxDiP8EZ — Varun (@varun__gupta__) August 7, 2020

En ese marco, todavía se intentaba rescatar a personas que quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos de la aeronave.

Just in: #AirIndia Express aircraft from Dubai to Calicut with 191 passengers crashes after overshooting the runway and going into the valley. Fire tenders and ambulances rushed to the spot. - @jagritichandra reportsCourtsey- Airport source pic.twitter.com/8vx3WYIsmd — The Hindu (@the_hindu) August 7, 2020